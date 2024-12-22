Премьер Грузии предостерег Зурабишвили от назначения новых выборов

«Я уверен, что у нее хватит здравого смысла не нарушать нормы Уголовного кодекса», — приводит Первый канал грузинского телевидения слова Кобахидзе на брифинге 22 декабря.
Он подчеркнул, что никому не хотелось бы отправлять в тюрьму 72-летнюю женщину, но указанными действиями она бы подставила себя и всех своих соратников в администрации президента. По словам Кобахидзе, 29 декабря, когда истекает срок полномочий Зурабишвили, ей придется уйти в отставку.
Ранее, 17 декабря, Зурабишвили в очередной раз заявила, что не сдаст мандат 29 декабря. Она намерена занимать свой пост до следующих парламентских выборов и призвала ЕС поддержать оппозиционные протесты. После этого политик заявила, что не планирует действовать из эмиграции и останется в стране.
Выборы президента Грузии состоялись 14 декабря. Впервые за кандидата на пост главы государства голосовали не граждане, а коллегия из 300 выборщиков. Победу одержал кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. Он получил 200 голосов. По оценке эксперта по Ближнему Востоку и Кавказу Станислава Тарасова, Зурабишвили может создать оппозиционный парламент, что грозит двоевластием в стране и силовым сценарием.
При этом в Грузии продолжаются протесты из-за приостановки переговоров о евроинтеграции и несогласия оппозиции с результатами парламентских выборов, которые прошли в конце октября и результаты которых Зурабишвили тоже не признает.