Премьер Грузии предостерег Зурабишвили от назначения новых выборов

Он подчеркнул, что никому не хотелось бы отправлять в тюрьму 72-летнюю женщину, но указанными действиями она бы подставила себя и всех своих соратников в администрации президента. По словам Кобахидзе, 29 декабря, когда истекает срок полномочий Зурабишвили, ей придется уйти в отставку.