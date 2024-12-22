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Регистрация кандидатов в президенты начинается в Беларуси

Выборы президента пройдут 26 января, при необходимости второй тур голосования состоится не позднее 9 февраля.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Регистрация кандидатов в президенты Беларуси начинается в стране в воскресенье, это следует из плана ЦИК.

Удостоверения о регистрации кандидатам выдадут в двухдневный срок.

Ранее комиссия Центризбиркома приняла документы для регистрации у лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, председателя КПБ Сергея Сыранкова и главы ЛДПБ Олега Гайдукевича, а также бывшего депутата парламента Анны Канопацкой и действующего главы государства Александра Лукашенко.

Согласно законодательству, все претенденты должны были представить в ЦИК заявление о согласии баллотировался на пост, копии документов о образовании, месте работы, декларацию о доходах.

Президентские выборы — 2025 в датах — инфографика>>>.

До 21 декабря избирательные региональные комиссии подали в ЦИК сведения о собранных подписях по выдвижению кандидатом в президенты.

На 23 декабря намечено заседание ЦИК, на котором пройдет их регистрация.

С 1 января 2025 года начнется предвыборная агитация и информирование избирателей, этот процесс будет проходить по 25 января включительно.

С 21 по 25 января пройдет досрочное голосование, а 26 января — основной день голосования на выборах.

Не позднее 5 февраля ЦИК должен установить итоги выборов президента. В случае необходимости второй тур голосования пройдет не позднее 9 февраля.