Регистрация кандидатов в президенты начинается в Беларуси

Ранее комиссия Центризбиркома приняла документы для регистрации у лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, председателя КПБ Сергея Сыранкова и главы ЛДПБ Олега Гайдукевича, а также бывшего депутата парламента Анны Канопацкой и действующего главы государства Александра Лукашенко.