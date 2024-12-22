Лукашенко отправился в аэропорт после встречи с президентом ОАЭ

Президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, которая состоялась 22 декабря, в воскресенье, отправился в аэропорт. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».