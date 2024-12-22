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Лукашенко отправился в аэропорт после встречи с президентом ОАЭ

Лукашенко встретился с президентом ОАЭ 22 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, которая состоялась 22 декабря, в воскресенье, отправился в аэропорт. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

В телеграм-канале сообщалось, что глава государства 22 декабря продолжает работу в ОАЭ.

«Сегодня встреча с Президентом шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном», — говорится в сообщении.

Сообщается, что встреча президентов двух стран длилась более часа. Она проходила за закрытыми дверями.

«После ее окончания Мухаммед бен Заид аль-Нахайян проводил Лукашенко к трапу самолета», — уточнили в телеграм-канале.

Говорится, что лидеры Беларуси и ОАЭ попрощались тепло. Александр Лукашенко пригласил президента ОАЭ в Беларусь.

— Обязательно приезжайте! Нам есть о чем поговорить, — заявил президент Беларуси.

Лукашенко встретился с президентом ОАЭ 22 декабря. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко в ОАЭ сказал о своем интересе к искусственному интеллекту.

Кроме того, глава государства рассказал, кто его попросил развивать TikTok в Беларуси.

Тем временем пресс-секретарь Дмитрий Песков признался, что его поразил вопрос президенту России Владимиру Путину от белорусского блогера Влада А4.