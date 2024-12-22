В Башкирии открылось движение на новом участке трассы М-12 «Восток».

Сегодня Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи открыл движение на новом участке трассы М-12 «Восток» в Башкортостане, которая станет частью международного транспортного коридора «Россия».
«У нас набран высокий, хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей. В том числе год назад, в конце декабря, был введён современный участок автодороги М-12 от Москвы до Казани. Эта трасса оказалась очень востребованной. В общей сложности ею уже воспользовались более 26 миллионов автомобилистов, перевезено свыше 70 миллионов тонн грузов. Как и планировали, будем и дальше развивать эту значимую магистраль в направлении Екатеринбурга, Тюмени и далее на восток. Сегодня в её составе в строй вводятся 80-километровый обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Республике Татарстан и 65-километровый обход нескольких населённых пунктов в Республике Башкортостан. Эти объезды выведут транзитные потоки из городов и посёлков, сделают движение более безопасным, позитивно скажутся на качестве жизни людей, их экологическом благополучии».
Автообход пяти населенных пунктов в Башкирии — новый 65-километровый отрезок М-7 минует села Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.
В церемонии открытия принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.
"Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте мне от имени жителей Башкортостана поблагодарить вас за постоянную поддержку развития нашей республики, за решение проложить трассу М-12 по нашей территории. Эта трасса существенно улучшит дорожную инфраструктуру.
Для примера, теперь по завершению этой трассы от Уфы до Москвы можно будет доехать в полтора раза быстрее. Что касается сегодняшнего участка трассы, эту трассу десятки тысяч людей ждали десятилетиями.
Трасса практически разрезала несколько населенных пунктов. Сейчас этого не будет. Это огромная благодарность от наших жителей.
Мы сегодня еще открыли памятник дважды Герою Советского Союза, летчику-штурмовику, Мусе Гайсиновичу Гарееву. И теперь каждый въезжающий на территорию Башкортостана будет понимать, что Башкортостан — это не только хорошие дороги, это еще и родина героев.
В последние годы в дорожном строительстве нашей республики сделано очень многое. Мы буквально недавно ввели большую трассу, 60 километров новых дорог, соединяющих центр Башкортостана с северо-восточными сельскими регионами.
Несколько месяцев назад вместе с Маратом Шакирзяновичем (Хуснуллиным) мы ввели Восточный выезд — сложный инженерный проект, который улучшит транспортную инфраструктуру нашей Уфы.
Я сегодня хотел поблагодарить за очень сложную работу команды Федерального дорожного агентства, компанию «Автобан».
Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте еще раз поблагодарить за ту энергию, за ту поддержку, которую мы сегодня все ощущаем.
Республика ответит трудовыми совершениями и поддержками всех добрых начинаний Российской Федерации и вас лично", — сказал Радий Хабиров.
Генеральный директор АО «ДСК “Автобан” Алексей Андреев рассказал, что их компании за этот и за предыдущий год удалось ввести замечательные объекты.
«Два участка дороги М-12, обход города Тольятти, теперь обход пяти населенных пунктов. И мы видим, что жизнь и экономика в этих регионах начинает развиваться совершенно иначе. Спасибо главам республик, главам регионов, которые действительно в команде. Мы можем делать великие, большие дела».
Новый автообход в Башкирии является составной частью транспортного коридора «Россия», входит в состав скоростного маршрута Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень. Работы на этом участке дороги начались в 2022 году. Здесь было возведено 6 разноуровневых транспортных развязок и 28 мостов. В соответствии с техническими характеристиками новый участок не имеет пересечений в одном уровне с автодорогами или железнодорожными путями.
Объект оснащен автоматизированной системой управления дорожным движением, которая будет предупреждать водителя о дорожных условиях в режиме реального времени, выводя данные на 44 табло переменной информации.
Новый автообход позволит вывести транзитный транспорт из населенных пунктов, повысит безопасность движения для водителей транзитного транспорта и местных автомобилистов. Кроме того, обход улучшит экологическую ситуацию пяти населенных пунктов Башкирии, через которые проходит старое направление автодороги.
Строительство автодороги велось на территории Илишевского, Чекмагушевского и Дюртюлинского районов. Было задействовано более 1 300 человек, 470 единиц техники, 4 бетонных и 5 асфальтобетонных заводов.
Уложено более 1 млн тонн асфальтобетонных смесей, обустроено 4 площадки отдыха, с перспективой строительства многофункциональных зон и 1 площадка, на которой установлен памятник Мусе Гайсиновичу Гарееву.
Для обеспечения безопасности дорожного движения установлено 216 км ограждения, смонтировано 167 км линий освещения дороги. Установлена автоматизированная система управления дорожным движением в виде 44 табло переменной информации, которые будут предупреждать участников дорожного движения о дорожных условиях в режиме реального времени.