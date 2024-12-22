В Башкирии открылось движение на новом участке трассы М-12 «Восток».

«У нас набран высокий, хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей. В том числе год назад, в конце декабря, был введён современный участок автодороги М-12 от Москвы до Казани. Эта трасса оказалась очень востребованной. В общей сложности ею уже воспользовались более 26 миллионов автомобилистов, перевезено свыше 70 миллионов тонн грузов. Как и планировали, будем и дальше развивать эту значимую магистраль в направлении Екатеринбурга, Тюмени и далее на восток. Сегодня в её составе в строй вводятся 80-километровый обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Республике Татарстан и 65-километровый обход нескольких населённых пунктов в Республике Башкортостан. Эти объезды выведут транзитные потоки из городов и посёлков, сделают движение более безопасным, позитивно скажутся на качестве жизни людей, их экологическом благополучии».