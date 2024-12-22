Абхазия сообщила о начале гуманитарных поставок электричества из России

Россия с 23 декабря начинает гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на и.о. президента Абхазии Бадру Гунбу.
«В ответ на обращение Абхазии руководство России в очередной раз протянуло нам руку помощи и начинает осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в республику. Я от имени народа Абхазии выражаю искреннюю благодарность руководству России и всему братскому российскому народу за помощь», — сказал он.
Накануне Гунба попросил у России гуманитарные поставки электроэнергии. Он отметил, что отключения света по 9−11 часов в сутки «ставят под угрозу жизнь и здоровье наших детей, пожилых людей, социально незащищенных слоев населения».
В Кремле заявили, что обязательно отреагируют на просьбу Абхазии. «Мы желаем им стабильности и процветания, и счастья. Естественно, вместе с нами», — добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба сообщил, что еще в октябре Абхазия запросила в России социальный переток электроэнергии на 2025 год в размере 327 млн кВт·ч, но, по его словам, подтверждения власти республики пока не получили.
В Абхазии, где с ноября по апрель почти ежегодно наблюдается дефицит электроэнергии, ключевым источником электроэнергии является Ингурская гидроэлектростанция (ГЭС), которая находится на границе Абхазии и Грузии. 11 декабря национальная компания «Черноморэнерго» сообщила, что из-за критического уровня воды и недостаточного ее притока Ингурская ГЭС сократила дневное время подачи электричества до 2 часов 48 минут.
Проблему с энергодефицитом усугубляет майнинг криптовалюты. Как сообщил в декабре гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия, в год, по оценке компании, на это уходит порядка 350 млн кВт. «Чтобы было понимание, это половина и даже чуть больше нашего дефицита, который сейчас складывается», — сказал Джинджолия (цитата по «Апсныпресс»).
Майнинг — способ производства криптовалюты. Он может представлять опасность для недостаточно мощных энергосистем: потребление электроэнергии при нем происходит непрерывно, тогда как электросети спроектированы под бытовую нагрузку с учетом коэффициента спроса.