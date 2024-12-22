Абхазия сообщила о начале гуманитарных поставок электричества из России

Проблему с энергодефицитом усугубляет майнинг криптовалюты. Как сообщил в декабре гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия, в год, по оценке компании, на это уходит порядка 350 млн кВт. «Чтобы было понимание, это половина и даже чуть больше нашего дефицита, который сейчас складывается», — сказал Джинджолия (цитата по «Апсныпресс»).