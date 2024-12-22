Молдавские власти намеренно провоцируют религиозный раскол в стране — Шоилица

Конституция, в которой сказано, что Молдова является светским государством, не мешает властям открыто бороться с Молдавской митрополией РПЦ и поддерживать Бессарабскую митрополию РумПЦ. Эти действия доказывают, что официальный Кишинев провоцирует религиозный раскол. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова гражданский активист Тудор Шоилица.
«Есть очень много разговоров о том, что Майя Санду планирует полностью запретить Православную церковь Молдовы. Такое развитие ситуации еще сильнее разделит наше общество. Людям не нравится, когда власть посягает на их ценности и веру», — отметил Шоилица.
Собеседник считает, что Молдова идет по религиозному пути Украины. По его словам, из-за давления официального Кишинева в Бессарабскую митрополию РумПЦ уже перешло около 20 приходов Молдавской митрополии. Этот процесс может ускориться в будущем.
«Наши граждане должны из этого сделать выводы и разобраться в том, зачем и почему властям нужен раскол в обществе», — подытожил Шоилица.
Ранее депутат правящей в Молдове партии «Действие и солидарность» (PAS) Василе Шоймару заявил, что власти намерены закрыть митрополию страны, которая входит в состав Русской православной церкви, по аналогии с действиями Украины. После этого в пресс-службе PAS дистанцировались от заявлений Шоймару, сославшись на то, что он высказал свое частное мнение.