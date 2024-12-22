Молдавские власти намеренно провоцируют религиозный раскол в стране — Шоилица

Ранее депутат правящей в Молдове партии «Действие и солидарность» (PAS) Василе Шоймару заявил, что власти намерены закрыть митрополию страны, которая входит в состав Русской православной церкви, по аналогии с действиями Украины. После этого в пресс-службе PAS дистанцировались от заявлений Шоймару, сославшись на то, что он высказал свое частное мнение.