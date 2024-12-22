Беглов: в Петербурге запустили движение по Витебской развязке ШМСД

Витебскую развязку строили с 2021 года. Инженеры применяли сложные технологические решения. Всего дорога насчитывает шесть полос — по три в обоих направлениях движения. Трасса проходит вдоль железной дороги, территория насыщена общественно-деловой застройкой. Расчетная скорость движения — 120 километров в час. При этом специалисты позаботились о шумоизоляции — установили более четырех тысяч щитов. Также построены два путепровода через железнодорожные пути и надземный пешеходный переход. Это первый участок в городе, где реализована система безбарьерного проезда — «свободный поток» без шлагбаумов.