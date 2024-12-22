Беглов: в Петербурге запустили движение по Витебской развязке ШМСД

Строительство проекта Магистрали было поручено Президентом. Владимир Путин отметил, что Витебская развязка позволит горожанам прокладывать более удобные маршруты.
«Магистраль изменит транспортную ситуацию в Северной столице. Она обеспечит выезд на ЗСД грузового транзитного транспорта, выведет транзитные транспортные потоки с городских улиц на скоростные трассы — это порядка 70 тысяч машин в сутки. Витебская развязка напрямую свяжет восточные районы с центром Петербурга».
Витебскую развязку строили с 2021 года. Инженеры применяли сложные технологические решения. Всего дорога насчитывает шесть полос — по три в обоих направлениях движения. Трасса проходит вдоль железной дороги, территория насыщена общественно-деловой застройкой. Расчетная скорость движения — 120 километров в час. При этом специалисты позаботились о шумоизоляции — установили более четырех тысяч щитов. Также построены два путепровода через железнодорожные пути и надземный пешеходный переход. Это первый участок в городе, где реализована система безбарьерного проезда — «свободный поток» без шлагбаумов.
Строительство первого этапа ШМСД стало возможным благодаря совместным вливаниям федеральных, городских и инвестиционных средств. Частным партнером выступила группа компаний ВТБ.
«Огромные резервы и возможности на принципах государственно-частного партнерства могут быть использованы для того, чтобы мы существенно могли увеличить сооружение новых инфраструктурных проектов», — заявил президент-председатель Правления ВТБ Андрей Костин.
Широтная магистраль скоростного движения — крупнейший инфраструктурный проект города. Первый этап позволит автомобилистам быстро добраться до северных районов города или выехать на КАД с существенной экономией топлива и времени.
Следующие этапы будут строится так же с поддержкой группы ВТБ.