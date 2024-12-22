Путин: Россия должна была раньше сориентироваться и начать СВО на Украине

«А если они давали им возможность подготовиться к будущим боевым действиям, значит, рассчитывали на то, что они начнутся. Это значит, что они исходили из того, что будут боевые действия. А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно, должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент для того, чтобы их [боевые действия] начинать, а не ждать момента, когда дальше невозможно было ничего не делать», — заключил президент.