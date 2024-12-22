Писториус призвал Германию готовиться к противостоянию с Россией

Глава немецкого оборонного ведомства считает, что Россия не планирует прямое нападение на НАТО в ближайшее время, но, по его мнению, такую возможность «нельзя исключать через несколько лет». По мнению министра, Россия может устроить «саботаж инфраструктуры и энергоснабжения». Он ожидает манипуляций в немецкой политике через оппозиционные партии «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт», а также экономического давления, пропаганды и компьютерных атак.
«Путин проводит гибридные атаки, и Германия находится в центре его особого внимания. Он нас хорошо знает, Путин в курсе, как над подколоть», — сказал Писториус (цитата по Die Welt).
Борис Писториус призывал Германию готовиться к возможной войне и в июне 2024 года. По его мнению, вооруженные силы ФРГ должны быть готовы к противостоянию к 2029 году. В июле он назвал недостаточным увеличение военного бюджета страны на 2025 году из-за «реальной угрозы со стороны России».