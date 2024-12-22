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Писториус призвал Германию готовиться к противостоянию с Россией

Германия должна быть готова противостоять угрозе со стороны России, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. По его мнению, если страна будет игнорировать проблему, то ситуация «рискует стать еще более острой».

Источник: РИА "Новости"

Глава немецкого оборонного ведомства считает, что Россия не планирует прямое нападение на НАТО в ближайшее время, но, по его мнению, такую возможность «нельзя исключать через несколько лет». По мнению министра, Россия может устроить «саботаж инфраструктуры и энергоснабжения». Он ожидает манипуляций в немецкой политике через оппозиционные партии «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт», а также экономического давления, пропаганды и компьютерных атак.

«Путин проводит гибридные атаки, и Германия находится в центре его особого внимания. Он нас хорошо знает, Путин в курсе, как над подколоть», — сказал Писториус (цитата по Die Welt).

Борис Писториус призывал Германию готовиться к возможной войне и в июне 2024 года. По его мнению, вооруженные силы ФРГ должны быть готовы к противостоянию к 2029 году. В июле он назвал недостаточным увеличение военного бюджета страны на 2025 году из-за «реальной угрозы со стороны России».