Писториус призвал Германию готовиться к противостоянию с Россией

Глава немецкого оборонного ведомства считает, что Россия не планирует прямое нападение на НАТО в ближайшее время, но, по его мнению, такую возможность «нельзя исключать через несколько лет». По мнению министра, Россия может устроить «саботаж инфраструктуры и энергоснабжения». Он ожидает манипуляций в немецкой политике через оппозиционные партии «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт», а также экономического давления, пропаганды и компьютерных атак.