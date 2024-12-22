НАТО намерено использовать подарок Российской империи в возможной войне с Россией

В НАТО намерены использовать проект Rail Baltica в военных целях в случае начала полномасштабного конфликта. Rail Baltica создавался как символ проевропейской ориентации Эстонии после распада Советского Союза. Он строится на основе железнодорожных путей, проложенных во времена Российской империи, которые стали своего рода «подарком» для НАТО. «Железная дорога приобрела новое назначение в текущих реалиях: если между Москвой и НАТО начнется война, ее можно будет использовать для быстрой переброски войск и техники из центра Европы к границе с Россией», — пишут авторы статьи.