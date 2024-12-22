Хуситы заявили об уничтожении истребителя США F/A-18 над Красным морем

«Был сбит самолет F/A-18, в то время как противники пытались противостоять йеменским беспилотникам и ракетам», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
Сарии отметил, что их атака привела к тому, что большинство военных самолетов противника покинули воздушное пространство Йемена, чтобы защитить атакованный авианосец в Красном море.
Также представитель движения заверил, что хуситы отразили атаку противника на Йемен и вынудили авианосец «Гарри Трумэн» покинуть свою позицию в Красном море после их ракетной, морской и воздушной атаки.
Накануне американский F/A-18 действительно был сбит в районе Красного моря, однако телерадиокомпания CBS News со ссылкой на Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщила, что истребитель был поражен дружественным огнем ракетного крейсера ВМС США.
В этот же день сообщалось о том, что по столице Йемена Сане был нанесен массированный авиаудар. По данным гостелерадиокомпании Kan, атака была произведена международной антитеррористической коалицией во главе с США. Позднее Центральное командование ВС США сообщило, что целями являлись ракетный склад и операционный центр хуситов.
До этого, 16 декабря, Центральное командование ВС США заявило о том, что был нанесен авиаудар по зданию минобороны хуситов в городе Сана. Пораженный авиаударом объект являлся центром координации операций хуситов.
Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.