Министр обороны Польши объяснил, почему не сбивали российские дроны

В сентябре в польском МИДе заявляли, что Польша и другие граничащие с Украиной страны обязаны сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство. Глава польского МИДа Радослав Сикорский заявил, что сбивать летящие в сторону Польши снаряды — это «законная самооборона». «Если они вторгнутся в наше воздушное пространство, появится значительный риск, что обломки могут кого-то ранить», — сказал он.