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Самарский губернатор побывал с рабочим визитом в ДНР

Детям города Снежное ДНР передали подарки из Самарской области.

Источник: Вячеслав Федорищев

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев побывал с рабочим визитом в Донецкой народной республике. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале на обратной дороге из ДНР.

— Проработали здесь практически полтора дня, — заявил Вячеслав Федорищев.

Глава Самарской области встретился с руководством республики и подшефного города Снежное. Во время рабочей поездки обсуждали, что уже было сделано, а над чем предстоит потрудиться в следующем году. Детям из Снежного передали подарки из Самарской области.

Кроме того, Вячеслав Федорищев встретился с командирами всех подразделений, в которых служат самарцы. Он передал им слова благодарности, новую партию техники, а также вручил награды.