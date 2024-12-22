Самарский губернатор побывал с рабочим визитом в ДНР

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев побывал с рабочим визитом в Донецкой народной республике. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале на обратной дороге из ДНР.
— Проработали здесь практически полтора дня, — заявил Вячеслав Федорищев.
Глава Самарской области встретился с руководством республики и подшефного города Снежное. Во время рабочей поездки обсуждали, что уже было сделано, а над чем предстоит потрудиться в следующем году. Детям из Снежного передали подарки из Самарской области.
Кроме того, Вячеслав Федорищев встретился с командирами всех подразделений, в которых служат самарцы. Он передал им слова благодарности, новую партию техники, а также вручил награды.