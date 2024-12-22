В Белом доме рассказали о «хорошей сделке» по Украине для США

По его словам, Трамп обеспокоен по поводу военной помощи Украине, но в то же время он хочет заключить «хорошую для США сделку». Салливан пояснил, что выгодной для американской стороны будет ситуация, в которой она получит рычаги давления — таким рычагом выступает военная помощь Киеву.