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Трамп ждет встречу с Путиным по решению украинского конфликта

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что будет ждать встречи с российским президентом Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

Источник: РИА "Новости"

«Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец той войне», — сообщил он, выступая на конференции Turning Point USA в штате Аризона.

Трамп назвал конфликт на Украине «ужасным» и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло.

Ранее президент России на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией заявил, что готов к разговору и встрече Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.

Трамп Дональд
Путин Владимир