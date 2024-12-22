Трамп ждет встречу с Путиным по решению украинского конфликта

«Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец той войне», — сообщил он, выступая на конференции Turning Point USA в штате Аризона.
Трамп назвал конфликт на Украине «ужасным» и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло.
Ранее президент России на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией заявил, что готов к разговору и встрече Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.