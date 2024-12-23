Трамп потребует вернуть Панамский канал в собственность США

«С нашими ВМС и торговлей обходятся очень нечестно… Мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен США в полном объеме, быстро и без каких-либо последствий», — сообщил он на конференции Turning Point USA в штате Аризона..
Трамп пожаловался на то, что Панама взимает с США чрезмерную плату за проход по каналу, назвав происходящее «позором».
Избранный американский президент подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания Военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Он добавил, что США являются крупнейшим пользователем канала, обеспечивая свыше 72% всех проходов по нему.
«Панамский канал считается жизненно важным национальным активом США в связи с его важнейшей ролью для американской экономики, всей мировой экономики, а также для национальной безопасности», — отметил Трамп.
Ранее избранный президент США пригрозил вернуть во владение США Панамский канал, если власти Панамы не отрегулируют его «смехотворно» высокие тарифы.
Панамский канал — искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Один из важнейших транспортных водных путей международного значения.