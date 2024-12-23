Трамп потребует вернуть Панамский канал в собственность США

Избранный американский президент подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания Военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Он добавил, что США являются крупнейшим пользователем канала, обеспечивая свыше 72% всех проходов по нему.