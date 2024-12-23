Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп потребует вернуть Панамский канал в собственность США

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него.

Источник: Reuters

«С нашими ВМС и торговлей обходятся очень нечестно… Мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен США в полном объеме, быстро и без каких-либо последствий», — сообщил он на конференции Turning Point USA в штате Аризона..

Трамп пожаловался на то, что Панама взимает с США чрезмерную плату за проход по каналу, назвав происходящее «позором».

Избранный американский президент подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания Военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Он добавил, что США являются крупнейшим пользователем канала, обеспечивая свыше 72% всех проходов по нему.

«Панамский канал считается жизненно важным национальным активом США в связи с его важнейшей ролью для американской экономики, всей мировой экономики, а также для национальной безопасности», — отметил Трамп.

Ранее избранный президент США пригрозил вернуть во владение США Панамский канал, если власти Панамы не отрегулируют его «смехотворно» высокие тарифы.

Панамский канал — искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Один из важнейших транспортных водных путей международного значения.

Трамп Дональд