Президент Грузии дала властям неделю для назначения новых парламентских выборов

«Президент Саломе Зурабишвили дала властям Грузии неделю на назначение новых парламентских выборов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
В этот день она присоединилась к протестам в Тбилиси. Во время выступления у нее отключился микрофон. Сообщалось, что 23 декабря она намерена записать видеообращение к гражданам страны, в котором поделиться подробностями, так как не может озвучить их данный момент из-за технических неполадок на сцене.
Выборы президента Грузии состоялись 14 декабря. Впервые за кандидата на пост главы государства голосовали не граждане, а коллегия из 300 выборщиков. Победу одержал кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили.
Зурабишвили, в свою очередь, отказалась уходить с поста главы государства. Это происходит на фоне продолжающихся в Грузии протестов из-за приостановки переговоров о евроинтеграции и несогласия оппозиции с результатами парламентских выборов, которые прошли в конце октября и результаты которых Зурабишвили тоже не признает. По оценке эксперта по Ближнему Востоку и Кавказу Станислава Тарасова, она может создать оппозиционный парламент, что грозит двоевластием в стране и силовым сценарием.
22 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в случае, если президент страны решит назначить новые парламентские выборы или откажется покинуть резиденцию главы государства, это грозит ей уголовной ответственностью. По его словам, 29 декабря, когда истекает срок полномочий Зурабишвили, ей придется уйти в отставку.