Президент Грузии дала властям неделю для назначения новых парламентских выборов

Зурабишвили, в свою очередь, отказалась уходить с поста главы государства. Это происходит на фоне продолжающихся в Грузии протестов из-за приостановки переговоров о евроинтеграции и несогласия оппозиции с результатами парламентских выборов, которые прошли в конце октября и результаты которых Зурабишвили тоже не признает. По оценке эксперта по Ближнему Востоку и Кавказу Станислава Тарасова, она может создать оппозиционный парламент, что грозит двоевластием в стране и силовым сценарием.