Путин оценил открытие Витебской развязки в Петербурге

Дорога насчитывает в общей сложности шесть полос — по три в обоих направлениях. Разрешённая скорость движения составит 110 км/ч. В рамках проекта создано два путепровода через железнодорожные пути и надземный пешеходный переход. Витебская развязка стала одним из первых мест в городе, где будет реализована система безбарьерного проезда — «свободный поток» без шлагбаумов.