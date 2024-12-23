Путин оценил открытие Витебской развязки в Петербурге

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Запущенная в Санкт-Петербурге Витебская развязка, которая станет первым этапом создания Широтной магистрали, улучшит транспортную доступность в северной столице, это задел на будущее, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в воскресенье по видеосвязи принял участие в открытии новых транспортных объектов в ряде регионов страны. Так, в Петербурге была открыта Витебская развязка Западного скоростного диаметра — первый этап в создании перспективной Широтной магистрали скоростного движения. Как отметил президент, новая дорога позволит горожанам прокладывать более удобные маршруты.
«Этот кусок трассы будущей большой магистрали — первый этап Широтной магистрали — улучшит транспортную доступность юга и юго-востока северной столицы. Уверен, это задел на будущее».
Он поблагодарил строителей, которые вложили труд в создание этого нового участка, и поздравил с началом движения по автодороге.
Строительство Витебской развязки началось в 2021 году. Этот дорожный объект решает несколько ключевых задач для транспортной системы Петербурга. Развязка позволяет обеспечить связь между Московским и Фрунзенским районами и Западным скоростным диаметром, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и перераспределить трафик, идущий через центральные районы, отмечено в справочных материалах к запуску объекта.
Реализация проекта стала возможной, в том числе благодаря привлечению инструментов опережающего финансирования — средств инфраструктурных бюджетных кредитов.
Дорога насчитывает в общей сложности шесть полос — по три в обоих направлениях. Разрешённая скорость движения составит 110 км/ч. В рамках проекта создано два путепровода через железнодорожные пути и надземный пешеходный переход. Витебская развязка стала одним из первых мест в городе, где будет реализована система безбарьерного проезда — «свободный поток» без шлагбаумов.
Как отмечено в справочных материалах к запуску дороги, в дальнейшем Витебская развязка соединит Западный скоростной диаметр со следующими этапами Широтной магистрали, что обеспечит непрерывность скоростного движения в направлении восточных районов Санкт-Петербурга, а впоследствии и Ленинградской области.