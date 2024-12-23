Фицо заявил, что его визит в Москву был реакцией на слова Зеленского

«Сегодня в Москве я встретился в рабочем формате с президентом РФ Владимиром Путиным. Снова напомню, что я провожу независимую политику на все четыре стороны. Высокие представители Европейского союза о моей поездке и ее целях были проинформированы уже в пятницу. Моя сегодняшняя встреча была реакцией на Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию», — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).