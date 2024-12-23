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Фицо заявил, что его визит в Москву был реакцией на слова Зеленского

БРАТИСЛАВА, 22 дек — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его визит в Москву был реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня в Москве я встретился в рабочем формате с президентом РФ Владимиром Путиным. Снова напомню, что я провожу независимую политику на все четыре стороны. Высокие представители Европейского союза о моей поездке и ее целях были проинформированы уже в пятницу. Моя сегодняшняя встреча была реакцией на Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию», — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.