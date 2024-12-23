Трамп пообещал, что в США будут признавать только два пола

Избранный президент США Дональд Трамп выразил намерение внедрить новую государственную политику, которая признает в стране только два пола — мужской и женский.
«При администрации Трампа будет официальная политика властей Соединенных Штатов, по которой существует только два пола — мужчины и женщины. Это не звучит особенно сложно, не так ли?» — сказал политик на мероприятии Turning Point USA в Аризоне.
При этом высказывание Трампа было встречено овациями со стороны присутствующих.
Ранее стало известно, что у Трампа также в планах издать указ, который приведет к увольнению военных-трансгендеров*. Эта мера может затронуть примерно 15 тысяч человек, которые на данный момент проходят службу в вооруженных силах.
* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещённое на территории РФ.