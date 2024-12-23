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Трамп пообещал, что в США будут признавать только два пола

Трамп заявил, что власти будут признавать лишь мужской и женский пол.

Источник: Аргументы и факты

Избранный президент США Дональд Трамп выразил намерение внедрить новую государственную политику, которая признает в стране только два пола — мужской и женский.

«При администрации Трампа будет официальная политика властей Соединенных Штатов, по которой существует только два пола — мужчины и женщины. Это не звучит особенно сложно, не так ли?» — сказал политик на мероприятии Turning Point USA в Аризоне.

При этом высказывание Трампа было встречено овациями со стороны присутствующих.

Ранее стало известно, что у Трампа также в планах издать указ, который приведет к увольнению военных-трансгендеров*. Эта мера может затронуть примерно 15 тысяч человек, которые на данный момент проходят службу в вооруженных силах.

* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещённое на территории РФ.