Фицо: визит в РФ стал реакцией на слова Зеленского о транзите газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его визит в Российскую Федерацию был реакцией на слова Зеленского о транзите газа.
Он рассказал, что российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность РФ и далее поставлять газ на Запад.
«Моя сегодняшняя встреча стала реакцией на слова Зеленского, который мне в четверг на мой вопрос ответил, что он против любых вариантов транзита газа через Украину на нашу словацкую территорию», — написал Фицо в соцсети Facebook*.
Кроме того, Фицо проинформировал, что в ходе встречи с Путиным в Кремле обсуждалась ситуация на Украине, возможности урегулирования украинского конфликта, а также отношения между Москвой и Словакией.
Напомним, Зеленский заявлял, что он «против любого транзита газа через Украину».
В Кремле состоялись переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Ранее сообщалось, что Фицо на русском языке поблагодарил Путина за встречу перед переговорами.
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