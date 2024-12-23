Белый дом заявил о способности Трампа заключить сделку по Украине

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп потенциально может сыграть ключевую роль в заключении мирного соглашения на Украине, заявил в эфире CNN советник действующего президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Он подчеркнул, что, несмотря на обеспокоенность Трампа по поводу оказания военной поддержки Украине, он стремится заключить «выгодное для США соглашение».
Салливан отметил, что для Соединённых Штатов выгодным будет расклад, при котором они получат возможность «оказывать давление на Россию», и военная помощь Украине может стать этим инструментом. Он подчеркнул, что Трамп обязан дать понять Москве, что поддержка Украины будет продолжаться до тех пор, пока стороны не согласятся на справедливое урегулирование.
Ранее Трамп заявил, что ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что конфликт на Украине является «ужасным» и повторил, что если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, этого конфликта не было бы.