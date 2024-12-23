Белый дом заявил о способности Трампа заключить сделку по Украине

Салливан отметил, что для Соединённых Штатов выгодным будет расклад, при котором они получат возможность «оказывать давление на Россию», и военная помощь Украине может стать этим инструментом. Он подчеркнул, что Трамп обязан дать понять Москве, что поддержка Украины будет продолжаться до тех пор, пока стороны не согласятся на справедливое урегулирование.