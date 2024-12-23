Маск раскритиковал траты США на оборону Европы

Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что Соединённые Штаты должны уменьшить траты на защиту Европы. Об этом он написал на своей странице в соцсети X*.
Маск обратил внимание на то, что у США есть собственные проблемы в сфере экономики, на которые стоит обратить внимание.
«Почему американские налогоплательщики покрывают четверть расходов Европы на оборону? Это нелогично, особенно с учётом нашего значительного дефицита бюджета и неприемлемого роста государственного долга» — написал он.
Ранее Маск заявил, что Германия и Европа переживают глубокий кризис и находятся на грани исчезновения из-за низкого уровня рождаемости. Таким образом миллиардер отреагировал на утверждение бывшего сотрудника Госдепартамента США Майка Бенца о том, что НАТО будет всеми способами противостоять попыткам политических изменений в Германии.
До этого американские демократы сообщали, что Маск является фактическим лидером Соединённых Штатов, а избранный президент Дональд Трамп выполняет роль его вице-президента.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.