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Маск раскритиковал траты США на оборону Европы

Бизнесмен обратил внимание на то, что у США есть собственные экономические проблемы.

Источник: Аргументы и факты

Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что Соединённые Штаты должны уменьшить траты на защиту Европы. Об этом он написал на своей странице в соцсети X*.

Маск обратил внимание на то, что у США есть собственные проблемы в сфере экономики, на которые стоит обратить внимание.

«Почему американские налогоплательщики покрывают четверть расходов Европы на оборону? Это нелогично, особенно с учётом нашего значительного дефицита бюджета и неприемлемого роста государственного долга» — написал он.

Ранее Маск заявил, что Германия и Европа переживают глубокий кризис и находятся на грани исчезновения из-за низкого уровня рождаемости. Таким образом миллиардер отреагировал на утверждение бывшего сотрудника Госдепартамента США Майка Бенца о том, что НАТО будет всеми способами противостоять попыткам политических изменений в Германии.

До этого американские демократы сообщали, что Маск является фактическим лидером Соединённых Штатов, а избранный президент Дональд Трамп выполняет роль его вице-президента.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.