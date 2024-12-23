Маск раскритиковал траты США на оборону Европы

Ранее Маск заявил, что Германия и Европа переживают глубокий кризис и находятся на грани исчезновения из-за низкого уровня рождаемости. Таким образом миллиардер отреагировал на утверждение бывшего сотрудника Госдепартамента США Майка Бенца о том, что НАТО будет всеми способами противостоять попыткам политических изменений в Германии.