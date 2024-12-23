Дональд Трамп утвердит в США только два пола — мужской и женский

В ноябре газета The Times написала, что Дональд Трамп сразу после инаугурации может подписать указ об увольнении из армии всех трансгендеров. The Wall Street Journal сообщала, что предвыборный штаб республиканца потратил на рекламу с критикой трансгендеров $37 млн, что принесло политику дополнительные голоса избирателей, в том числе в колеблющихся штатах.