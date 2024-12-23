Дональд Трамп утвердит в США только два пола — мужской и женский

Трамп также пообещал «убрать мужчин из женского спорта». Таким образом республиканец обозначил позицию по поводу участия трансгендеров в спортивных соревнованиях среди женщин. Ранее политик намеревался запретить трансгендерам участие в состязаниях среди женщин и поддерживал сокращение федерального финансирования школ, администрация которых поддерживает концепцию «трансгендерного безумия».
Согласно данным опроса AP VoteCast, более 120 тыс. жителей США считают, что поддержка прав трансгендеров со стороны правительства, а также их одобрение обществом зашла слишком далеко. Большинство из них — сторонники Дональда Трампа.
Во время первого срока президентства Трампа Белый дом интерпретировал дефиницию «пол» как «биологический пол», в то время как администрация Джо Байдена трактовала его как «гендерную идентичность».
В ноябре газета The Times написала, что Дональд Трамп сразу после инаугурации может подписать указ об увольнении из армии всех трансгендеров. The Wall Street Journal сообщала, что предвыборный штаб республиканца потратил на рекламу с критикой трансгендеров $37 млн, что принесло политику дополнительные голоса избирателей, в том числе в колеблющихся штатах.