Президент Панамы заявил о невозможности возвращения канала в собственность США

«Каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему территории принадлежит Панаме и останется таковым», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице Мулино в X (бывш. Twitter).
Он уточнил, что суверенитет Панамы не может обсуждаться, государство и его территории останутся независимыми. Исходя из договора 1977 года, по словам президента, канал является частью Панамы.
«Договоры Торрихоса-Картера 1977 года предусматривали роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полную передачу канала Панаме, которая закончилась 31 декабря 1999 года», — сказал Мулино.
Он уточнил, что чрезмерная плата за проход по каналу, о которой говорил избранный президент США Дональд Трамп, являются не прихотью панамского государства, а итогом расчетов эксплуатационных расходов и расходов модернизации самого перешейка.
Также президент Панамы сообщил о том, что не хочет портить отношения с США из-за вопросов о собственнике канала.
Ранее в тот же день Трамп сообщил о том, что США потребуют вернуть контроль над Панамским каналом, если условия его использования не будут пересмотрены. По его словам, Панамский канал является важнейшим национальным активом США.
Позднее во время выступления на конференции Turning Point USA Трамп заявил о том, что США будут требовать быстрого возвращения Панамского канала в собственность государства. Также он отметил, что данный перешеек является необходимым для американской торговли и развертывания ВМС.
Нейтралитет канала в Панаме установлен в 1977 году, когда были подписаны договоры между президентом США Джимми Картером и лидером перешейка Омаром Торрихосом. Документ гарантирует безопасный и открытый проход всех кораблей как в мирное, так и в военное время.