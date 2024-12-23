Президент Панамы заявил о невозможности возвращения канала в собственность США

Нейтралитет канала в Панаме установлен в 1977 году, когда были подписаны договоры между президентом США Джимми Картером и лидером перешейка Омаром Торрихосом. Документ гарантирует безопасный и открытый проход всех кораблей как в мирное, так и в военное время.