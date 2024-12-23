Президент Панамы Мулино исключил возвращение канала в собственность США

Лидер Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что Панамский канал принадлежит республике на основании договора 1977 года, а также подчеркнул, что суверенитет страны не подлежит обсуждению.
Мулино прокомментировал заявление избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Республиканец сообщил о планах вернуть канал в собственность США. По словам Трампа, это связано с высокими тарифами на проход через канал.
«Каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему территории принадлежит Панаме и останется таковым. Суверенитет и независимость нашей страны не подлежат обсуждению. Договоры Торрихоса-Картера 1977 года предусматривали роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полную передачу канала Панаме, которая закончилась 31 декабря 1999 года, и вскоре мы будем отмечать 25-летие этой передачи», — сказал президент Панамы.
Заявление обнародовано в соцсети X*. Мулино записал видеообращение.
Говоря о тарифах, он заявил, что они не являются «прихотью». Мулино отметил, что тарифы «создаются публично и для открытой аудитории с учётом рыночных условий и международной конкуренции». Кроме того, учитываются эксплуатационные расходы, а также «потребности в техническом обслуживании и модернизации межокеанского водного пути».
При этом президент Панамы подчеркнул, что стремится сохранить хорошие отношения с новым правительством США.
Ранее избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если условия его использования не будут изменены.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.