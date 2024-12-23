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Президент Панамы Мулино исключил возвращение канала в собственность США

Трамп допустил возможность возвращения контроля США над Панамским каналом.

Источник: Аргументы и факты

Лидер Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что Панамский канал принадлежит республике на основании договора 1977 года, а также подчеркнул, что суверенитет страны не подлежит обсуждению.

Мулино прокомментировал заявление избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Республиканец сообщил о планах вернуть канал в собственность США. По словам Трампа, это связано с высокими тарифами на проход через канал.

«Каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему территории принадлежит Панаме и останется таковым. Суверенитет и независимость нашей страны не подлежат обсуждению. Договоры Торрихоса-Картера 1977 года предусматривали роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полную передачу канала Панаме, которая закончилась 31 декабря 1999 года, и вскоре мы будем отмечать 25-летие этой передачи», — сказал президент Панамы.

Заявление обнародовано в соцсети X*. Мулино записал видеообращение.

Говоря о тарифах, он заявил, что они не являются «прихотью». Мулино отметил, что тарифы «создаются публично и для открытой аудитории с учётом рыночных условий и международной конкуренции». Кроме того, учитываются эксплуатационные расходы, а также «потребности в техническом обслуживании и модернизации межокеанского водного пути».

При этом президент Панамы подчеркнул, что стремится сохранить хорошие отношения с новым правительством США.

Ранее избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если условия его использования не будут изменены.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.