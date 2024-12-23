Президент Панамы Мулино исключил возвращение канала в собственность США

Говоря о тарифах, он заявил, что они не являются «прихотью». Мулино отметил, что тарифы «создаются публично и для открытой аудитории с учётом рыночных условий и международной конкуренции». Кроме того, учитываются эксплуатационные расходы, а также «потребности в техническом обслуживании и модернизации межокеанского водного пути».