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Фицо: Зеленский ставит под угрозу работу АЭС в Словакии

Фицо выразил намерение помешать введению антироссийских санкций в атомной сфере.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддержка Владимиром Зеленским санкций, направленных против российского атомного сектора, угрожает стабильности работы словацких ядерных станций. Об этом он написал в соцсетях.

Фицо подчеркнул, что подобные шаги Зеленского приводят к финансовым убыткам для Словакии и ставят под риск производство электроэнергии на атомных объектах страны, что неприемлемо. Он также выразил намерение помешать введению антироссийских санкций в атомной сфере.

В Словакии эксплуатируются два атомных комплекса, возведенных при участии советских и российских специалистов: «Моховце» и «Богунице».

Ранее Фицо заявил, что его визит в Российскую Федерацию был реакцией на слова Зеленского о транзите газа. Он рассказал, что российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность РФ и далее поставлять газ на Запад.