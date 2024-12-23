Фицо: Зеленский ставит под угрозу работу АЭС в Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддержка Владимиром Зеленским санкций, направленных против российского атомного сектора, угрожает стабильности работы словацких ядерных станций. Об этом он написал в соцсетях.
Фицо подчеркнул, что подобные шаги Зеленского приводят к финансовым убыткам для Словакии и ставят под риск производство электроэнергии на атомных объектах страны, что неприемлемо. Он также выразил намерение помешать введению антироссийских санкций в атомной сфере.
В Словакии эксплуатируются два атомных комплекса, возведенных при участии советских и российских специалистов: «Моховце» и «Богунице».
Ранее Фицо заявил, что его визит в Российскую Федерацию был реакцией на слова Зеленского о транзите газа. Он рассказал, что российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность РФ и далее поставлять газ на Запад.