Фицо: Зеленский ставит под угрозу работу АЭС в Словакии

Фицо подчеркнул, что подобные шаги Зеленского приводят к финансовым убыткам для Словакии и ставят под риск производство электроэнергии на атомных объектах страны, что неприемлемо. Он также выразил намерение помешать введению антироссийских санкций в атомной сфере.