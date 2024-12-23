Трамп выдвинул миллиардера Файнберга на пост замминистра обороны США

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении американского миллиардера Стивена Файнберга на пост заместителя министра обороны.
В своем заявлении Трамп отметил, что Файнберг будет работать над тем, чтобы «сделать Пентагон снова великим». Он охарактеризовал Файнберга как «чрезвычайно успешного» бизнесмена, который ранее возглавлял группу советников по разведке в первой администрации Трампа.
Файнберг является основателем и главой инвестиционной компании Cerberus Capital Management, а его состояние оценивается в 4,8 миллиарда долларов.
Ранее Трамп сообщил о намерении назначить бывшего продюсера реалити-шоу «Стажер» Марка Бернетта специальным посланником в Великобритании, ключевом союзнике Вашингтона. Эта должность будет отличаться от традиционной роли посла и не потребует утверждения Сенатом.