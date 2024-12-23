Трамп выдвинул миллиардера Файнберга на пост замминистра обороны США

В своем заявлении Трамп отметил, что Файнберг будет работать над тем, чтобы «сделать Пентагон снова великим». Он охарактеризовал Файнберга как «чрезвычайно успешного» бизнесмена, который ранее возглавлял группу советников по разведке в первой администрации Трампа.