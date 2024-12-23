Трамп с иронией оценил слова Мулино о принадлежности Панамского канала

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп с иронией отреагировал на обращение президента Панамы Хосе Рауля Мулино о принадлежности Панамского канала.
Президент республики подчеркнул, что каждый квадратный метр канала принадлежит именно Панаме.
«Это мы ещё посмотрим», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Кроме того, он обнародовал фотографию Панамского канала. Пост сопровождается подписью «Добро пожаловать в канал Соединённых Штатов».
Ранее Трамп объявил, что Вашингтон может потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если условия его использования не будут изменены. По словам республиканца, это связано с высокими тарифами на проход через канал.
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что Панамский канал принадлежит республике на основании договора 1977 года. При этом он отметил, что стремится сохранить хорошие отношения с новым правительством Соединённых Штатов.