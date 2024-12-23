Орбан назвал позицию Запада по Украине «тотально ошибочной»

«Я уже мысленно живу в этой новой реальности, и венгерское правительство уже там… А в Брюсселе до сих пор в старой реальности, которая была до больших перемен. И они говорят, что можно все делать так, как делали до сих пор. Тотальное заблуждение. Они заплатят за это большую цену», — сказал Орбан в эфире телеканала М1.