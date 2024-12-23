Орбан назвал позицию Запада по Украине «тотально ошибочной»

По его словам, в США готовится прийти к власти президент, подготовленный к борьбе за духовное и цивилизационное будущее Запада на стороне патриотов, и это полностью изменит западный мир, считает премьер.
«Я уже мысленно живу в этой новой реальности, и венгерское правительство уже там… А в Брюсселе до сих пор в старой реальности, которая была до больших перемен. И они говорят, что можно все делать так, как делали до сих пор. Тотальное заблуждение. Они заплатят за это большую цену», — сказал Орбан в эфире телеканала М1.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что судя по предложениям на повестке дня заседания глав МИД стран ЕС, таких как снижение возраста мобилизации на Украине и выделение 6 миллиардов евро из Фонда мира на оплату поставок оружия Киеву, до большинства стран сообщества все никак «не дойдет» реальность.
Ранее Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это «кошмарная» сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы «сотворить чудеса».