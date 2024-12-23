Орбан: ситуация вокруг конфликта на Украине изменилась, все говорят о мире

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о существенных изменениях в ситуации вокруг конфликта в Украине. Об этом он сказал в интервью телекомпании М1.
По словам Орбана, полгода назад обсуждение мирных инициатив почти не велось, но сейчас эта тема обрела широкую популярность. Орбан также подчеркнул, что миротворческие усилия Венгрии не достигли нужного эффекта и теперь в них нет необходимости.
Он выразил надежду, что урегулирование конфликта в Украине может произойти при участии Дональда Трампа, который был избран на пост президента США.
Ранее Орбан заявил, что Европа проиграла конфликт на Украине, несмотря на попытки опровергнуть это с помощью «коммуникационных трюков». Он подчеркнул, что действия ЕС в контексте конфликта напоминают роман Джорджа Оруэлла «1984», где реальность искажена, а победу пытаются представить как поражение.