Орбан: ситуация вокруг конфликта на Украине изменилась, все говорят о мире

По словам Орбана, полгода назад обсуждение мирных инициатив почти не велось, но сейчас эта тема обрела широкую популярность. Орбан также подчеркнул, что миротворческие усилия Венгрии не достигли нужного эффекта и теперь в них нет необходимости.