Премьер-министр Словакии Роберт Фицо совершил визит на территорию Москвы. Его поездку прокомментировал в своем Telegram-канале депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
По словам парламентария, визит Фицо стал настоящей «пощечиной Владимиру Зеленскому». Последний до сих пор не может принять, что многие граждане Словакии высказывают открытые симпатии России.
«Лучшей пощечины за свою заносчивость Зеленский получить не мог», — обратил внимание Блага.
Он добавил, что Россия не является врагом для страны. Словакия с ней не воюет. Стороны, наоборот, схожи во многом. Так, они поддерживают одинаковую политику по защите национальных интересов и протестуют против «подстрекателей конфликтов в Брюсселе».
Словакия готова бороться с этой «ненавистью к русским», которая распространяется в Европе. По мнению депутата, «гордый народ» не боится выбирать свой путь.
Во время своего визита Фицо заявил, что поддержка Владимиром Зеленским санкций, направленных против российского атомного сектора, угрожает стабильности работы словацких ядерных станций. Подобные шаги приводят к финансовым убыткам для Словакии и ставят под риск производство электроэнергии на атомных объектах страны.