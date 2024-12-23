Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дональд Трамп объяснил, почему Илон Маск не сможет заменить его во главе США

Избранный президент США Дональд Трамп не считает, что предприниматель Илон Маск может заменить его в должности главы государства или де-факто забрать часть полномочий. Ранее американские СМИ писали, что бизнесмен, будучи активным сторонником республиканца, после победы Трампа на выборах начал влиять на принятие политических решений в стране.

Источник: AP 2024

«Появился новый (вброс.— “Ъ”), что Дональд Трамп уступил бразды президентства Илону Маску. Нет, такого не будет. Я в полной безопасности. Знаете, почему он не может быть (президентом.— “Ъ”)? Он не родился в этой стране», — напомнил избранный глава Белого дома на конференции AmericaFest в штате Аризона (цитата по ТАСС).

Илон Маск родился в 1971 году в городе Претория в ЮАР. Конституция США запрещает выдвигаться кандидатами в президенты людям, которые родились за пределами страны. Телекомпания NBC ранее отмечала, что в окружении Дональда Трампа устали о от влияния Маска и его постоянного присутствия рядом с политиком. По словам источника, глава Space X ведет себя как сопрезидент, продвигая свое видение второго срока республиканца.

В администрации Трампа Илон Маск наряду с предпринимателем Вивеком Рамасвами будут возглавлять министерство, которое займется повышением эффективности федерального правительства и борьбой с бюрократией.

Трамп Дональд