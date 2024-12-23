Дональд Трамп объяснил, почему Илон Маск не сможет заменить его во главе США

Илон Маск родился в 1971 году в городе Претория в ЮАР. Конституция США запрещает выдвигаться кандидатами в президенты людям, которые родились за пределами страны. Телекомпания NBC ранее отмечала, что в окружении Дональда Трампа устали о от влияния Маска и его постоянного присутствия рядом с политиком. По словам источника, глава Space X ведет себя как сопрезидент, продвигая свое видение второго срока республиканца.