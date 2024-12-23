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Трамп заявил, что Маск не сможет заменить его на посту президента США

Американские СМИ утверждают, что миллиардер якобы получил «бразды президентства».

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американский бизнесмен Илон Маск будет выполнять обязанности главы государства вместо него.

Трамп прокомментировал сообщения о том, что миллиардер якобы получил «бразды президентства».

Республиканец отметил, что Маск родился не в США.

«Появился новый вброс, что Трамп уступил бразды президентства Илону Маску. Нет, этому не бывать. Он не будет президентом, я в безопасности. Знаете, почему он не может быть президентом США? Он не родился в этой стране», — сказал Трамп.

Заявление прозвучало в ходе конференции AmericaFest в Финиксе (штат Аризона).

По данным The Washington Post, Маска называют «теневым президентом» Соединённых Штатов. По информации NBC, в окружении Трампа «начинают уставать» от влияния миллиардера и его «постоянного присутствия» рядом с республиканцем.

Источник рассказал журналистам, что Маск ведёт себя как «сопрезидент».

Напомним, в администрации Трампа Маск, а также бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство. Оно будет заниматься «повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией».

Маск родился в Претории (Южно-Африканская Республика), после окончания школы он уехал в Канаду, а затем отправился в США. Конституция Соединённых Штатов не разрешает выдвигаться на пост президента американцам, родившимся не на территории страны.

Ранее Маск в интервью Такеру Карлсону рассказал, чем займётся в случае назначения в администрацию Трампа.