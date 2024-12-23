Челябинская область попала в тридцатку сильнейших регионов России

Рейтинг составлен аналитиками РИА «Новости». Для подсчета его результатов было высчитано среднее арифметическое баллов, которые получали российские регионы в уходящем году по целому ряду направлений. В частности по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.