Челябинская область попала в тридцатку сильнейших регионов России

Рейтинг составлен аналитиками РИА «Новости». Для подсчета его результатов было высчитано среднее арифметическое баллов, которые получали российские регионы в уходящем году по целому ряду направлений. В частности по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.
Челябинская область набрала за 2024 год 57,7 балла. Это позволило ей занять 25 место в итоговом рейтинге регионов. Среди регионов Уральского федерального округа челябинцы занимают пятое место. Впереди находятся Ханты-Мансийский автономный округ (5 место в общероссийском итоговом рейтинге), Свердловская область (6 место), Тюменская область (13 место), Ямало-Ненецкий автономный округ (18 место). Курганская область занимает 72 место в итоговом рейтинге.