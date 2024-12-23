Трамп отреагировал на отказ президента Панамы вернуть канал США

«Еще посмотрим!» — написал республиканец.
Ранее он заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него.
По словам Трампа, это критически важно для торговли, а также для оперативного развертывания Военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах.
В ответ лидер Панамы Мулино отметил, что канал был и останется частью Панамы, а суверенитет страны не подлежит обсуждению.
«Каждый квадратный метр принадлежит нам», — подчеркнул политик.