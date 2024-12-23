Наемники из Бразилии создали группу, чтобы воевать на стороне ВСУ

Другой член группы, meowspec, размещал публикации, подтверждающие его прошлое в бразильской армейской авиации до участия в конфликте. Один из наемников ранее служил в элитном подразделении военной полиции Рио-де-Жанейро. Член с ником srgrossetete выразил мнение, что бразильская армия недостаточно готова для войны, и опубликовал фото из подготовки во Франции в составе французского иностранного легиона перед своим выездом в Украину.