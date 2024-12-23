Бразильские наемники организовали группу Expeditionaries для поддержки Украины в конфликте. В эту команду входят бывшие военные и полицейские, которые активно делятся своими тренировками и опытом в интернете. Об этом пишет РИА Новости.
Один из бойцов, имеющий псевдоним macaco_one, рассказал, что начал с автомата Калашникова, а затем переключился на пулемет FN Minimi Mk2.
Другой член группы, meowspec, размещал публикации, подтверждающие его прошлое в бразильской армейской авиации до участия в конфликте. Один из наемников ранее служил в элитном подразделении военной полиции Рио-де-Жанейро. Член с ником srgrossetete выразил мнение, что бразильская армия недостаточно готова для войны, и опубликовал фото из подготовки во Франции в составе французского иностранного легиона перед своим выездом в Украину.
Бразильские наемники Expeditionaries присоединились к 2-му спецотряду «КОРД» ГУР Украины, который связывают с организованными преступлениями на территории России.
Ранее российский Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бразильского наемника Лукаша Рибейру ди Жезуса. Следователи установили, что наемник пытал и убил двоих попавших в плен российских военнослужащих.