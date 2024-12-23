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Сийярто прокомментировал отказ Зеленского от разговора с Орбаном

ООН, 23 дек — РИА Новости. Украина не смогла дать никаких «конкретных объяснений», почему отказала в телефонном разговоре премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Источник: © РИА Новости

Зеленский на минувшей неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок президенту РФ Владимиру Путину, во время которого обсуждали возможность установления «долговременного и устойчивого» мира в Европе. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила «некультурный отказ».

«Они не предоставили никаких конкретных объяснений, кроме тех, которые вы могли бы прочитать публично», — сказал Сийярто, отвечая на соответствующий вопрос агентства.