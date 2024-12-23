Сийярто прокомментировал отказ Зеленского от разговора с Орбаном

Зеленский на минувшей неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок президенту РФ Владимиру Путину, во время которого обсуждали возможность установления «долговременного и устойчивого» мира в Европе. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила «некультурный отказ».