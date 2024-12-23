Сийярто подвел итоги мирной миссии Венгрии

Орбан после переговоров с Трампом во Флориде заявил, что трудно при встречах «избегать разговоров о мире и войне», но официальные переговоры по Украине избранный президент начнет после своей инаугурации, которая должна состояться 20 января. Республиканец сказал, что будет ждать встречи с российским коллегой, чтобы положить конец конфликту. Путин говорил, что готов к встрече с Трампом. Будущий глава Белого дома также заявлял о желании Зеленского заключить мир.