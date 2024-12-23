Швейцария не намерена устраивать вторую конференцию по вопросу Украины и на данный момент фокусируется на подготовке к мирным переговорам. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в беседе с газетой «Известия».
По его словам, Швейцария активно сотрудничает с Европейским Союзом, Соединёнными Штатами, Россией и странами G7 для проведения конференции и привлечения Москвы к участию. Сейчас ключевое внимание уделено обсуждению прекращения огня, при этом значимость имеют выборы в Америке.
Российская дипломатическая миссия в Берне подтвердила готовность Москвы к открытому диалогу с швейцарскими властями по украинскому вопросу. Представители российского посольства упомянули о недавних контактах между министрами иностранных дел России и Швейцарии, подчеркнув, однако, что это не означает, что Россия рассматривает Швейцарию в качестве возможного посредника, особенно если она будет продолжать поддерживать украинскую сторону.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов выразил мнение, что целью второго так называемого «саммита мира», который собирает Владимир Зеленский, является попытка сохранить власть, а мероприятие никак не связано с урегулированием конфликта.