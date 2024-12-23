«Известия»: Швейцария не планирует проводить вторую конференцию по Украине

Российская дипломатическая миссия в Берне подтвердила готовность Москвы к открытому диалогу с швейцарскими властями по украинскому вопросу. Представители российского посольства упомянули о недавних контактах между министрами иностранных дел России и Швейцарии, подчеркнув, однако, что это не означает, что Россия рассматривает Швейцарию в качестве возможного посредника, особенно если она будет продолжать поддерживать украинскую сторону.