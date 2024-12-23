The Hill: Трампу следует позвонить Путину и признать глобальное значение РФ

«Трамп дал понять, что хочет восстановить отношения, по крайней мере до такой степени, когда станет возможным разрешить конфликт в короткие сроки. Он обнаружит, что прогресс не будет быстрым, и его цель не может быть достигнута, если она не будет встроена в более широкую повестку дня по РФ», — говорится в материале американского издания.