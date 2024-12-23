Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп должен понимать, что решение украинского конфликта «не может быть быстрым» без восстановления отношений с Российской Федерацией, пишет The Hill.
«Трамп дал понять, что хочет восстановить отношения, по крайней мере до такой степени, когда станет возможным разрешить конфликт в короткие сроки. Он обнаружит, что прогресс не будет быстрым, и его цель не может быть достигнута, если она не будет встроена в более широкую повестку дня по РФ», — говорится в материале американского издания.
Автор публикации выразил мнение, что Трампу следует позвонить Путину и сказать президенту РФ, что Вашингтон не стремится нанести российской стороне «стратегическое поражение». Кроме того, Трамп должен признать, что Россия останется опорой любого будущего миропорядка.
Помимо этого, республиканцу посоветовали сообщить, что «хотя встреча на высшем уровне желательна, её не следует проводить до тех пор, пока два президента не объявят о согласованных рамках управления отношениями и разрешения украинского конфликта».
В материале также сказано, что все активности по нормализации отношений между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами должны происходить исключительно в рамках саммита Россия — США, который может состояться в следующем году.
Ранее в Белом доме заявили, что Трамп потенциально может сыграть ключевую роль в заключении мирного соглашения на Украине.