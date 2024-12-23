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США депортировали рекордное количество мигрантов из Узбекистана

За финансовый год 2024 число депортированных узбекистанцев достигло 572 человек, что стало рекордом за всю историю наблюдений.

Власти США депортировали 572 гражданина Узбекистана за период с сентября 2023-го по сентябрь 2024 года, сообщает El.kz.

Это в шесть с половиной раз больше, чем в прошлом году, когда из страны было выслано всего 88 узбекистанцев.

По данным Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), общее число депортированных мигрантов в 2024 финансовом году составило 271,4 тысячи человек из почти 200 стран, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Последний раз более высокие цифры наблюдались в 2014 году, когда из США было депортировано 316 тысяч человек.

Согласно отчету ICE, примерно 32% высланных имели криминальное прошлое. Основная часть депортаций была связана с незаконным пересечением южной границы США. Среди них были и граждане Центральной Азии — только в 2023 году около 50 тысяч человек из этого региона попытались пересечь границу Соединенных Штатов нелегально, из них 17 тысяч узбекистанцев подали заявление о предоставлении убежища.

В июне 2024 года президент США Джо Байден ужесточил правила предоставления убежища для нелегальных мигрантов. Новые меры позволяют депортировать мигрантов в ускоренном порядке, если их поток превышает установленный лимит в 2 500 человек в день в течение недели. Исключение составляют дети без сопровождения взрослых и жертвы торговли людьми.