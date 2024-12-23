США депортировали рекордное количество мигрантов из Узбекистана

Власти США депортировали 572 гражданина Узбекистана за период с сентября 2023-го по сентябрь 2024 года, сообщает El.kz.
Это в шесть с половиной раз больше, чем в прошлом году, когда из страны было выслано всего 88 узбекистанцев.
По данным Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), общее число депортированных мигрантов в 2024 финансовом году составило 271,4 тысячи человек из почти 200 стран, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Последний раз более высокие цифры наблюдались в 2014 году, когда из США было депортировано 316 тысяч человек.
Согласно отчету ICE, примерно 32% высланных имели криминальное прошлое. Основная часть депортаций была связана с незаконным пересечением южной границы США. Среди них были и граждане Центральной Азии — только в 2023 году около 50 тысяч человек из этого региона попытались пересечь границу Соединенных Штатов нелегально, из них 17 тысяч узбекистанцев подали заявление о предоставлении убежища.
В июне 2024 года президент США Джо Байден ужесточил правила предоставления убежища для нелегальных мигрантов. Новые меры позволяют депортировать мигрантов в ускоренном порядке, если их поток превышает установленный лимит в 2 500 человек в день в течение недели. Исключение составляют дети без сопровождения взрослых и жертвы торговли людьми.