США депортировали рекордное количество мигрантов из Узбекистана

По данным Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), общее число депортированных мигрантов в 2024 финансовом году составило 271,4 тысячи человек из почти 200 стран, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Последний раз более высокие цифры наблюдались в 2014 году, когда из США было депортировано 316 тысяч человек.