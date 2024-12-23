Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: конкретики насчет организации встречи Путина и Трампа пока нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до настоящего времени какой-либо конкретики или предпосылок для организации возможной встречи Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом нет.

Источник: РИА "Новости"

«Пока никаких реальных импульсов не было», — ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС о наличии возможности встречи на высшем уровне до инаугурации господина Трампа, намеченной на 20 января 2025 года.

Вчера, 22 декабря, избранный глава Белого дома заявил, что будет ждать встречи с российским коллегой по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

19 декабря Владимир Путин сказал, что готов к очным контактам и встрече с Дональдом Трампом. Он уточнил, что не знает, когда может произойти разговор президентов России и США. При этом, по словам главы российского государства, если такая беседа состоится, им будет о чем поговорить.

Последний раз президенты России и США проводили переговоры в июне 2021 года. Тогда Владимир Путин и Джо Байден встречались в Женеве, их разговор продлился более четырех часов.

Песков Дмитрий
Трамп Дональд
Путин Владимир