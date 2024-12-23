Песков: конкретики насчет организации встречи Путина и Трампа пока нет

19 декабря Владимир Путин сказал, что готов к очным контактам и встрече с Дональдом Трампом. Он уточнил, что не знает, когда может произойти разговор президентов России и США. При этом, по словам главы российского государства, если такая беседа состоится, им будет о чем поговорить.