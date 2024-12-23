Песков: конкретики насчет организации встречи Путина и Трампа пока нет

«Пока никаких реальных импульсов не было», — ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС о наличии возможности встречи на высшем уровне до инаугурации господина Трампа, намеченной на 20 января 2025 года.
Вчера, 22 декабря, избранный глава Белого дома заявил, что будет ждать встречи с российским коллегой по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
19 декабря Владимир Путин сказал, что готов к очным контактам и встрече с Дональдом Трампом. Он уточнил, что не знает, когда может произойти разговор президентов России и США. При этом, по словам главы российского государства, если такая беседа состоится, им будет о чем поговорить.
Последний раз президенты России и США проводили переговоры в июне 2021 года. Тогда Владимир Путин и Джо Байден встречались в Женеве, их разговор продлился более четырех часов.