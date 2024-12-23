Новые лица самарского правительства в 2025 году

Не совсем ясно, что будет с министерством строительства. Официально представленный 9 декабря Андрей Грачев должен занять место министра по градостроительной политике, новое ведомство аккумулирует на региональном уровне полномочия по градостроительству, которые ему передадут с муниципального уровня. Останется ли министерство строительства в следующем году и каковы будут его функции пока не ясно.