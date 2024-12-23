Новые лица самарского правительства в 2025 году

Одной из первых инициатив Вячеслава Федорищева на посту губернатора Самарской области стала административная реформа и создание «команды развития». В неё вошли управленцы со всех уголков России.
Новые министерства и комитеты.
В составе правительства Самарской области действовало 17 министерств. В 2025 году два из них будут переименованы, пять созданы из департаментов и судьба ещё одного под вопросом. Таким образом, количество министров увеличиться на ⅓, новые структуры потребуют пересмотра фондов оплаты труда. Кроме того, сформирован штат помощников губернатора по ключевым вопросам.
Два субъекта правительства с 1 января 2025 года будут переименованы: министерство управления финансами в министерство финансов, министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования в министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.
Пять министерств будет преобразовано из бывших департаментов:
департамент внутренней политики в министерство внутренней политики.
департамент информационных технологий и связи в министерство цифрового развития и связи.
департамент науки в министерство науки и высшего образования.
департамент по вопросам общественной безопасности в министерство по региональной безопасности Самарской области.
департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции в министерство по вопросам правопорядка и противодействия коррупции.
Министерство науки и высшего образования планировалось создать ещё в прошлом году. Два новых органа власти имеют отношения к силовой сфере — безопасность, коррупция, правопорядок. Больше функций получат и те, кто занимается внутренней политикой.
Не совсем ясно, что будет с министерством строительства. Официально представленный 9 декабря Андрей Грачев должен занять место министра по градостроительной политике, новое ведомство аккумулирует на региональном уровне полномочия по градостроительству, которые ему передадут с муниципального уровня. Останется ли министерство строительства в следующем году и каковы будут его функции пока не ясно.
Также ряд департаментов переименуют в комитеты: департамент ветеринарии в комитет ветеринарии, департамент охоты и рыболовства в комитет охоты и рыболовства, департамент ценового и тарифного регулирования в комитет ценового и тарифного регулирования. Самарской области.
Новый статус получат государственная инспекция финансового контроля — комитет по финансовому контролю, главное управление организации торгов — комитет по организации торгов, главное управление по мобилизационным вопросам — комитет по мобилизационным вопросам, управление записи актов гражданского состояния — комитет записи актов гражданского состояния.
Ближний круг.
Практически все министры и ключевые сотрудники администрации приехали в Самарскую область из других регионов.
Первый вице-губернатор — председатель правительства Михаил Смирнов в 2021 году приехал их Санкт-Петербурга и возглавил подразделения «Газпрома» в области. В 2022 году избрался в Самарскую губернскую думу. В 2024 году назначен на свой пост, предыдущий глава правительства Виктор Кудряшов находится под следствием с ноября 2023 года.
Из пяти вице-губернаторов только один — из старой команды. Александр Фетисов руководит департаментом внутренней политики, но по неофициальной информации, министром скорее всего не станет. На эту должность прочат Сергея Филлипова, уроженца Самары, с интересной политической историей. Фетисов может остаться в статусе вице-губернатора.
Вице-губернатором — руководителем Администрации губернатора Самарской области назначен выходец из Тулы, Дмитрий Яковлев. В правительстве Тульской области он занимал должность министра спорта.
Вице-губернаторы Антон Емельяненко и Вячеслав Романов тоже перешли в самарское правительство из тульского. Емельянено курирует экономическое развитие, инвестиции, промышленность, торговлю, сельское хозяйство, продовольствие, туризм и науку.
Романов пришел на госслужбу из силовых структур, сначала был врио руководителя администрации губернатора, но на этот пост назначили Яковлева.
Вице-губернатор — руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции, будущий министр Максим Ковалев возглавлял крымское спецподразделение ОМОН «Беркут-С», участвовал в боевых действиях в зоне СВО.
Варяги со всей страны.
Из 17 министров на конец декабря статус временно исполняющих обязанности имели 10 человек. Среди назначенных сохранили свои посты представители старой команды — министр туризма Артур Абрашитов, министр образования Виктор Акопьян, министр имущественных отношений Игорь Андреев, министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева, министр спорта Лидия Рогожинская.
Ждут назначения врио министра строительства Анна Урусова, врио министра здравоохранения Сергей Вдовенко. То, что именно они возглавят ведомства пока не точно. Пришедший на смену Констатантину Преснякову его заместитель врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Павел Гокин должен перейти на пост министра.
Скорее всего, подтвердят назначение врио министра экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, врио министра культуры Ирина Калягина.
Новые, но самарские лица в правительстве — врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Белоусов, врио министра труда, занятости и миграционной политики Ольга Фурсова, врио министра сельского хозяйства и продовольствия Ильдар Галиев. Они перешли на работу в правительство из других структур.
Четыре министерства возглавляют варяги, в статусе врио двое — Ольга Собещанская, министерство управления финансами, перешла из правительства Красноярского края, Денис Гурков, министерство промышленности и торговли, перешел из правительства республики Карелия, уроженец Башкортостана.
Назначены Сергей Карпов, министр транспорта и автомобильных дорог (ранее — правительство республики Крым), Артем Ефимов, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования (начинал в «Славнефть-Красноярскнефтегаз», затем работал в «Самаранефтегаз»).
Отдельно можно отметить главу пока не сформированного министерства градостроительной политики, его возглавит Андрей Грачёв, ранее работавший в городской администрации Геленджика.
Масштабные сокращения.
Одновременно с изменением статусов и созданием новых министерств было заявлено о значительном сокращении штатов. Специалистов собираются оптимизировать на 15%, руководящий состав, начиная с уровня отделов — на 30%.
Административная реформа предусматривает изменение подхода к работе с населением, специалисты должны стать более профессиональными. При этом уровень зарплат и поощрений у рядовых государственных служащих невысокий, а стрессов — много, дефицит кадров коснулся и этой сферы.
Для контроля за работой чиновников в 2025 году планировалось ввести систему оценок, публичный рейтинг. Глава Самарской области намерен проводить кадровые ротации в зависимости от показателей эффективности работы.
Сокращение штата при одновременном увеличении количества министерств и новых подходах к работе может создать некоторые точки напряжения. Административную реформу планируют закончить к сентябрю 2026 года.