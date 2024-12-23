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Die Welt: ЕС может принять 16-й пакет санкций против РФ в годовщину начала СВО

Евросоюз рассчитывает принять новый, 16-й по счету пакет антироссийских санкций 24 февраля 2025 года. Об этом написала немецкая газета Die Welt, ссылаясь на дипломатов стран объединения. Отмечается, что пока этот вопрос прорабатывается и находится на стадии согласования. Страны Запада ужесточают санкционное давление на Россию с начала специальной военной операции (СВО), о которой было объявлено 24 февраля 2022 года.

Источник: РИА "Новости"

Из статьи следует, что новые рестрикции будут направлены на сектора российской экономики, которые ранее не были затронуты санкциями либо «охвачены в недостаточной степени». Новые ограничения распространят на лиц и организации, которые поддерживают СВО. Традиционно предполагается ввести запрет на въезд включенным в стоп-лист и блокировать их активы на территории ЕС.

Евросоюз 16 декабря объявил о принятии 15-го пакета антироссийских санкций. В ограничительные списки попали 54 физлица и 30 организаций, включая компании из Китая, Индии, ОАЭ и Сербии. Ограничения призваны помешать России, как утверждается, обходить установленный странами G7 потолок цен на нефть с помощью «теневого флота танкеров».

санкции
ЕС