Die Welt: ЕС может принять 16-й пакет санкций против РФ в годовщину начала СВО

Из статьи следует, что новые рестрикции будут направлены на сектора российской экономики, которые ранее не были затронуты санкциями либо «охвачены в недостаточной степени». Новые ограничения распространят на лиц и организации, которые поддерживают СВО. Традиционно предполагается ввести запрет на въезд включенным в стоп-лист и блокировать их активы на территории ЕС.
Евросоюз 16 декабря объявил о принятии 15-го пакета антироссийских санкций. В ограничительные списки попали 54 физлица и 30 организаций, включая компании из Китая, Индии, ОАЭ и Сербии. Ограничения призваны помешать России, как утверждается, обходить установленный странами G7 потолок цен на нефть с помощью «теневого флота танкеров».