Die Welt: ЕС может принять 16-й пакет санкций против РФ в годовщину начала СВО

Евросоюз рассчитывает принять новый, 16-й по счету пакет антироссийских санкций 24 февраля 2025 года. Об этом написала немецкая газета Die Welt, ссылаясь на дипломатов стран объединения. Отмечается, что пока этот вопрос прорабатывается и находится на стадии согласования. Страны Запада ужесточают санкционное давление на Россию с начала специальной военной операции (СВО), о которой было объявлено 24 февраля 2022 года.