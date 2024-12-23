Банковский сектор предложил властям Узбекистана разрешить хранение персональных данных в облаке

«Есть вопрос облачных технологий, так называемого “облака”. Сегодня требования к банкам в отношении хранения персональных и банковских данных достаточно строгие. Мы обязаны хранить эти данные в собственных вычислительных центрах, что дорого и не очень масштабируемо. Пока ситуация остается стабильной, но чем дальше мы идем, тем сложнее это становится. Это может затормозить развитие технологических компаний в целом».