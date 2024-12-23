Банковский сектор предложил властям Узбекистана разрешить хранение персональных данных в облаке

Хьюз предложил разрешить банкам использовать облачные технологии, как внутри страны, так и за её пределами, что, по его мнению, станет важным шагом для развития банковского сектора и внедрения искусственного интеллекта.
Что предлагает банковский сектор?
Оливер Хьюз отметил, что текущие требования по хранению данных в собственных вычислительных центрах банков создают серьезные ограничения. Такая модель требует значительных финансовых вложений и ограничивает возможности масштабирования.
«Есть вопрос облачных технологий, так называемого “облака”. Сегодня требования к банкам в отношении хранения персональных и банковских данных достаточно строгие. Мы обязаны хранить эти данные в собственных вычислительных центрах, что дорого и не очень масштабируемо. Пока ситуация остается стабильной, но чем дальше мы идем, тем сложнее это становится. Это может затормозить развитие технологических компаний в целом».
В качестве решения Хьюз предложил разрешить использование облачных технологий, как локальных, так и офшорных. Это, по его словам, не только оптимизирует затраты банков, но и создаст условия для эффективного применения ИИ, который требует значительных вычислительных мощностей.
Искусственный интеллект и технологическое развитие
Особое внимание Хьюз уделил потенциалу искусственного интеллекта (ИИ). Он отметил, что банки уже начинают использовать ИИ для создания умных чат-ботов и других технологий. Однако текущие ограничения по хранению данных препятствуют дальнейшему развитию.
«ИИ требует много вычислительных мощностей, которых сейчас просто нет в Узбекистане. Мы начинаем заниматься развитием ИИ, делаем ИИ-боты, и уже сталкиваемся с этими проблемами», — заявил он.
Реакция президента
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил важность поднятого вопроса, подчеркнув, что искусственный интеллект — это будущее, к которому страна должна быть готова.
«В принципе это правильный вопрос, он созрел, искусственный интеллект — это наше будущее, и мы должны на это обращать серьезное внимание», — сказал президент.
Он поручил Министерству экономики и финансов, Центральному банку, Министерству юстиции и другим ответственным структурам совместно с банковским сектором изучить это предложение и представить всесторонне проработанный план действий.
«Мы должны принять всестороннее, взвешенное и единственно правильное решение. Речь идет о персональных данных граждан. Это очень серьезный вопрос, и здесь мы права на ошибку просто не имеем».
Почему это важно?
Разрешение на использование облачных технологий станет важным шагом для модернизации финансового сектора Узбекистана. Это позволит банкам сократить затраты, ускорить внедрение инноваций и стимулировать развитие ИИ не только в банковской, но и в других сферах экономики.
Однако главный вызов — обеспечить безопасность данных граждан, что требует строгих законодательных мер и технологических решений. Как отметил президент, подход должен быть взвешенным и всесторонним.
Если предложение будет одобрено, Узбекистан сможет сделать значительный шаг вперед в развитии технологий и укрепить свои позиции как прогрессивного и технологически развитого государства.