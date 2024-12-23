В Волгоградской области сменился начальник ИК, где произошел захват заложников

Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области, решение о назначении Алексея Кручинина начальником ИК-19 города Суровикино приняли в середине декабря.
По данным «Волгоградской правды.ру», предыдущий руководитель колонии Андрей Девятов ушел на пенсию в связи с проблемами со здоровьем.
Напомним, 23 августа 4 радикала захватили заложников в исправительном учреждении Суровикино. В результате вооруженного нападения погибли 4 сотрудника УФСИН. Снайперы Росгвардии ликвидировали всех 4 преступников. Штурм длился около получаса, никто из принимавших в нем участие силовиков не пострадал.