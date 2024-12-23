ЦИК Беларуси проведет заседание по регистрации кандидатов в президенты

ЦИК Беларуси сообщил, что заседание по регистрации кандидатов в президенты состоится в понедельник, 23 декабря. Об этом проинформировали в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
«23 декабря в 11.00 состоится заседание ЦИК Беларуси», — сказано в сообщении.
Отмечается, что главным вопросом в повестке заседания окажется регистрация кандидатов в президенты Беларуси. В ведомстве обратили внимание на то, что также во время заседания будут рассматриваться вопросы, касающиеся установления формы, текста бюллетеня для голосования.
Кроме того, будет рассмотрен вопрос об организации голосования отдельных категорий граждан. Также на заседании проведут жеребьевку по определению даты, а также времени предвыборных выступлений кандидатов в президенты по радио и телевидению.
Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
Ранее ЦИК принял документы для регистрации Александра Лукашенко кандидатом в президенты. Также были приняты документы для регистрации Сергея Сыранкова. Кроме того, ЦИК принял документы для регистрации претендентов в кандидаты на президентский пост Олега Гайдукевича, Александра Хижняка и Анны Канопацкой.