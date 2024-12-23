Резервный фонд упраздняется в Башкирии

В результате принятый в 2013 году закон «О Резервном фонде Республики Башкортостан», утратил актуальность. По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, упразднение Резервного фонда — вопрос чисто технический. В последние годы применялись другие источники зарезервированных средств. Так, использовался механизм оперативного использования свободных остатков средств на едином счете бюджета, когда деньги, не потраченные в предыдущем году, переходят на следующий. Кроме того, резервы, используемые на неотложные и непредвиденные расходы, формируются в структуре расходной части бюджета в составе резервного фонда правительства Башкирии. Кроме того, часть средств резервируется в составе утвержденных бюджетных ассигнований республиканских органов государственной власти.