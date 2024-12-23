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В Уфе построят два новых моста, Дом музыки и зоопарк

В 2025 году главной задачей властей по-прежнему будет поддержка бойцов СВО.

Источник: РИА "Новости"

Глава Башкирии Радий Хабиров, выступив с ежегодным посланием к региональным депутатам, обозначил перед парламентариями главные тренды на будущий год. Руководитель региона подчеркнул, что «нам выпало жить в сложное, судьбоносное время, когда проверяют на прочность испытания и удары извне». По его словам, в 2025 году главной задачей властей по-прежнему будет поддержка бойцов спецоперации России на Украине, а также помощь фронту и поддержка семей участников СВО.

Содержание:

«В работе с ветеранами не должно быть чёрствости, формализма и бюрократии’За рубежом откроют торговые дома для продвижения товаров производителей РБ’Государство всегда будет поддерживать строительную отрасль’Тоннель Восточного выезда соединят с улицей ГаллеВ Уфе поставят памятник руководителю БАССР Мидхату Шакирову’Выпускниками математического лицея-интерната будет гордится вся страна».

«В работе с ветеранами не должно быть чёрствости, формализма и бюрократии».

— Республика стала надежной опорой фронту, — отметил Радий Фаритович. — Предприятия оборонно-промышленного комплекса наращивают объемы выполнения оборонного заказа. Мы производим и собираем беспилотники и обучаем операторов БПЛА.

Кроме того, из Башкирии на передовую, а также в новые регионы, Белгородскую и Курскую области уже отправили 139 колонн гуманитарной помощи. Восстанавливать разгромленные территории и мирную жизнь помогают башкирские дорожные и коммунальные работники, строители, медики.

Радий Хабиров добавил, что в республике и дальше будут расширять перечень мер региональной поддержки участников СВО и членов их семей. Сегодня их уже более 40. Только в этом году на эти цели выделили более 10 млрд рублей.

— Подчеркну, участники СВО сейчас для нашей страны и республики — самые главные люди, — заявил глава региона. — В работе с ветеранами не должно быть чёрствости, формализма и бюрократии, с которыми они иногда сталкиваются при оформлении документов и льгот. Для комплексного решения всех этих вопросов мы создаём ассоциацию ветеранов СВО республики.

Глава РБ сообщил, что в следующем году в социальный заказ на физкультурно-оздоровительные услуги будут включены ветераны специальной военной операции с инвалидностью. Им будут предоставлены сертификаты номиналом 10 тысяч рублей на бесплатное посещение спортзалов и секций.

За рубежом откроют торговые дома для продвижения товаров производителей РБ.

Сегодня Башкирию считают одним из лидеров в исполнении первого пакета нацпроектов. В регионе ввели более 170 социально значимых объектов.

— Со следующего года направляемые в республику средства вложим в реализацию 28 федеральных проектов в составе 11 национальных проектов, — подчеркнул Радий Фаритович.

Говоря об экономике региона, глава РБ обозначил задачу довести к 2030 году объем валового регионального продукта до четырех трлн рублей, объем инвестиций — до 1,25 трлн рублей.

— В последние годы Башкирия закрепила за собой статус одного из ведущих индустриальных центров, — продолжил г-н Хабиров. — Большую ставку мы делаем на индустриальные и технопарки. Завершаем строительство радиоэлектронного технопарка «РВ-1» и первой очереди технопарка «Зубово». Такие новые площадки уже в ближайшие годы станут центрами роста уникальных технологических компетенций.

Кроме того, Башкортостан активно выстраивает внешнеэкономические связи с дружественными странами. Среди партнеров республики сегодня более 100 государств. Со следующего года стартует региональная программа развития экспорта до 2030 года «Алга на экспорт!».

Радий Хабиров попросил правительство подготовить концепцию создания за рубежом торговых домов для продвижения и реализации продукции башкирских производителей.

«Государство всегда будет поддерживать строительную отрасль».

Затронув тему строительства жилья, руководитель республики сообщил, что региону удалось взять рекордную планку в три млн квадратных метров.

— К 2030 году мы должны довести этот показатель до четырех млн квадратных метров, — призвал он. — Мы не должны останавливать строительство жилья. Трудные времена рано или поздно проходят. Так было уже не раз. Потребность в новых благоустроенных квартирах будет всегда. Спрос начнёт расти, и к этому нужно быть готовыми.

Радий Хабиров призвал муниципалитеты и застройщиков «заниматься обширной подготовительной работой» — подбирать участки, готовить документацию, формировать новые проекты комплексного развития территорий, привлекать федеральные средства в рамках новых национальных проектов.

— Государство всегда будет поддерживать строительную отрасль, — сообщил Радий Хабиров. — Обращаюсь к застройщикам и бизнесу. Ваша задача — возводить новые дома, а с социальной и инженерной инфраструктурой мы будем помогать.

Руководитель региона добавил, что власти продолжат расселение аварийного и ветхого жилья. В новую адресную программу вошли 565 аварийных домов.

— За пять лет мы построили 44 новые школы и 65 детских садов на 31 тысячу мест, в этом году — ещё четыре школы, — напомнил глава РБ. — Более 10 школ — в процессе стройки. В следующем году начинаем строить детский сад в Нагаево, который очень просят жители. Прошу держать на контроле этот важный объект.

Тоннель Восточного выезда соединят с улицей Галле.

Радий Хабиров напомнил, что «благодаря поддержке федерального центра улучшается транспортная инфраструктура».

— В марте запустили движение через Восточный выезд, работаем над соединением тоннеля с улицей Округа Галле, практически соединяем М-5 с М-7, — сказал он. — Реализуем масштабный проект «Южные ворота». В следующем году начнём расширять до четырёх полос дорогу Р-240 в обход Стерлитамака.

Также руководитель региона сообщил, что к 2030 году фонд «фонящих» дорог увеличится до 9,5 млрд рублей. Сейчас эта сумма составляет 4,5 млрд рублей, а в следующем году ее увеличат на 1 млрд. Всего за два года действия проекта по ремонту «фонящих» дорог отремонтировали 230 километров дорожного полотна.

— Для глав муниципалитетов эта программа, на мой взгляд, — одна из очень эффективных и важных, чтобы отвечать на запросы жителей, — объяснил Радий Фаритович. — В следующем году нам необходимо отремонтировать ещё 180 километров. И эти деньги — непосредственно для решения наиболее злободневных транспортных проблем наших жителей.

Кроме того, глава РБ предложил привлечь федеральное финансирование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на закупку новых автобусов, троллейбусов и трамваев.

— Важно, что в следующем году мы начнём своими силами ремонт трамвайных путей в южной части Уфы, — пояснил он.

Кроме того, к концу года в Уфе полностью запустят движение по Шакшинскому мосту, через полгода завершат капитальный ремонт исторического арочного моста через Белую. Также в столице Башкирии планируют построить еще две новые переправы — в Кузнецовском Затоне и в створе Интернациональной улицы.

— Руководство страны поддерживает нас в этом вопросе, — сообщил Радий Хабиров.

В Уфе поставят памятник руководителю БАССР Мидхату Шакирову.

Радий Хабиров рассказал и о том, какие преобразованию ждут Уфу, и назвал город «лицом и душой всей республики».

— Благодаря поддержке федерального правительства решаем вопросы по жилой застройке уфимского Забелья, — сказал он. — За два года предстоит обеспечить коммунальной инфраструктурой 9,2 млн квадратных метров жилого фонда, в котором смогут проживать до 100 тысяч семей.

По его словам, в следующем году в столице Башкирии приступят к реконструкции парка имени Ленина.

— Проведем встречи и обсуждение с жителями, — подчеркнул Радий Фаритович. — Постараемся сохранить его первозданный вид, но при этом вдохнуть в парк новое содержание. Поставим в центре Уфы памятник одному из самых успешных руководителей БАССР — Мидхату Шакирову.

Глава РБ затронул и реконструкцию памятника Салавату Юлаеву, отметив, что в этом вопросе «нельзя проявлять слабость и безответственность». Он отметил, что проблемы, установленные экспертизой, «серьезные и угрожают целостности скульптуры».

— Поэтому надо незамедлительно приступать к работам, — констатировал Радий Фаритович. — Считаю, что любые спекуляции по этому поводу глупы и недопустимы.

Также глава региона рассказал о продолжении реконструкции полупешеходной улицы Октябрьской Революции и начале работ на Театральной улице.

— Это будет наш студенческий, пешеходный Арбат, с которого плавно можно переходить к остальным туристическим направлениям, — сказал г-н Хабиров. — Также жители республики давно просят, чтобы у нас в Уфе был свой зоопарк. Мы создадим его в парке Лесоводов на месте существующих вольеров. Там будет эстетично, красиво, а главное — животные будут содержаться в достойных условиях.

«Выпускниками математического лицея-интерната будет гордится вся страна».

В геопарке «Янган-Тау» в следующем году начнут строить геологический музей и обустраивать смотровые террасы на разрезе «Мечетлино», а в геопарке «Торатау» возведут визит-центр на локации «Таш-Асты».

А в межвузовском кампусе начнут работу центр биоинформатики и крупнейшая в стране «Школа 21» для подготовки IT-специалистов.

— Ведём строительство комплекса административных и жилых зданий более чем на четыре тысячи мест, — напомнил Радий Фаритович. — Мы приступили к строительству основной части нашего кампуса — семи башен общей площадью более 120 тысяч квадратных метров.

Также в следующем году продолжат и строительство мечети «Ар-Рахим».

— Это процесс небыстрый, объёмы там очень серьёзные, — предупредил Радий Фаритович. — Но мы это движение начали и доведём дело до конца.

Уже сегодня в Уфе приступили к продолжению строительства собора Воскресения Христова, а в 2026 году начнут ремонтировать цирк. В планах — строительство центра прогресса бокса с академией тенниса и спортивного комплекса с легкоатлетическим манежем с возможностью размещения на его базе училища олимпийского резерва.

— Сегодня республика остро нуждается в современном Доме музыки, который позволит воплощать масштабные творческие идеи, — напомнил Радий Фаритович. — Мы запланировали начать эту работу. Правительству республики необходимо разработать дорожную карту по реализации этого проекта. Также поручаю продолжить работу по созданию в историческом центре Уфы музейного квартала, открыть в следующем году Музей возвращенных имен.

А еще в столице Башкирии появится математический лицей-интернат.

— С этим вопросом я обратился к президенту страны, и он нас поддержал, — сообщил Радий Фаритович. — Мы создадим современный центр для одарённых детей со всей республики. Это будет уникальная школа, выпускниками которой будет гордиться наша страна.