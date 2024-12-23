В Уфе построят два новых моста, Дом музыки и зоопарк

Глава Башкирии Радий Хабиров, выступив с ежегодным посланием к региональным депутатам, обозначил перед парламентариями главные тренды на будущий год. Руководитель региона подчеркнул, что «нам выпало жить в сложное, судьбоносное время, когда проверяют на прочность испытания и удары извне». По его словам, в 2025 году главной задачей властей по-прежнему будет поддержка бойцов спецоперации России на Украине, а также помощь фронту и поддержка семей участников СВО.
Содержание:
«В работе с ветеранами не должно быть чёрствости, формализма и бюрократии’За рубежом откроют торговые дома для продвижения товаров производителей РБ’Государство всегда будет поддерживать строительную отрасль’Тоннель Восточного выезда соединят с улицей ГаллеВ Уфе поставят памятник руководителю БАССР Мидхату Шакирову’Выпускниками математического лицея-интерната будет гордится вся страна».
«В работе с ветеранами не должно быть чёрствости, формализма и бюрократии».
— Республика стала надежной опорой фронту, — отметил Радий Фаритович. — Предприятия оборонно-промышленного комплекса наращивают объемы выполнения оборонного заказа. Мы производим и собираем беспилотники и обучаем операторов БПЛА.
Кроме того, из Башкирии на передовую, а также в новые регионы, Белгородскую и Курскую области уже отправили 139 колонн гуманитарной помощи. Восстанавливать разгромленные территории и мирную жизнь помогают башкирские дорожные и коммунальные работники, строители, медики.
Радий Хабиров добавил, что в республике и дальше будут расширять перечень мер региональной поддержки участников СВО и членов их семей. Сегодня их уже более 40. Только в этом году на эти цели выделили более 10 млрд рублей.
— Подчеркну, участники СВО сейчас для нашей страны и республики — самые главные люди, — заявил глава региона. — В работе с ветеранами не должно быть чёрствости, формализма и бюрократии, с которыми они иногда сталкиваются при оформлении документов и льгот. Для комплексного решения всех этих вопросов мы создаём ассоциацию ветеранов СВО республики.
Глава РБ сообщил, что в следующем году в социальный заказ на физкультурно-оздоровительные услуги будут включены ветераны специальной военной операции с инвалидностью. Им будут предоставлены сертификаты номиналом 10 тысяч рублей на бесплатное посещение спортзалов и секций.
За рубежом откроют торговые дома для продвижения товаров производителей РБ.
Сегодня Башкирию считают одним из лидеров в исполнении первого пакета нацпроектов. В регионе ввели более 170 социально значимых объектов.
— Со следующего года направляемые в республику средства вложим в реализацию 28 федеральных проектов в составе 11 национальных проектов, — подчеркнул Радий Фаритович.
Говоря об экономике региона, глава РБ обозначил задачу довести к 2030 году объем валового регионального продукта до четырех трлн рублей, объем инвестиций — до 1,25 трлн рублей.
— В последние годы Башкирия закрепила за собой статус одного из ведущих индустриальных центров, — продолжил г-н Хабиров. — Большую ставку мы делаем на индустриальные и технопарки. Завершаем строительство радиоэлектронного технопарка «РВ-1» и первой очереди технопарка «Зубово». Такие новые площадки уже в ближайшие годы станут центрами роста уникальных технологических компетенций.
Радий Хабиров попросил правительство подготовить концепцию создания за рубежом торговых домов для продвижения и реализации продукции башкирских производителей.
«Государство всегда будет поддерживать строительную отрасль».
Затронув тему строительства жилья, руководитель республики сообщил, что региону удалось взять рекордную планку в три млн квадратных метров.
— К 2030 году мы должны довести этот показатель до четырех млн квадратных метров, — призвал он. — Мы не должны останавливать строительство жилья. Трудные времена рано или поздно проходят. Так было уже не раз. Потребность в новых благоустроенных квартирах будет всегда. Спрос начнёт расти, и к этому нужно быть готовыми.
Радий Хабиров призвал муниципалитеты и застройщиков «заниматься обширной подготовительной работой» — подбирать участки, готовить документацию, формировать новые проекты комплексного развития территорий, привлекать федеральные средства в рамках новых национальных проектов.
— Государство всегда будет поддерживать строительную отрасль, — сообщил Радий Хабиров. — Обращаюсь к застройщикам и бизнесу. Ваша задача — возводить новые дома, а с социальной и инженерной инфраструктурой мы будем помогать.
Руководитель региона добавил, что власти продолжат расселение аварийного и ветхого жилья. В новую адресную программу вошли 565 аварийных домов.
— За пять лет мы построили 44 новые школы и 65 детских садов на 31 тысячу мест, в этом году — ещё четыре школы, — напомнил глава РБ. — Более 10 школ — в процессе стройки. В следующем году начинаем строить детский сад в Нагаево, который очень просят жители. Прошу держать на контроле этот важный объект.
Тоннель Восточного выезда соединят с улицей Галле.
Радий Хабиров напомнил, что «благодаря поддержке федерального центра улучшается транспортная инфраструктура».
— В марте запустили движение через Восточный выезд, работаем над соединением тоннеля с улицей Округа Галле, практически соединяем М-5 с М-7, — сказал он. — Реализуем масштабный проект «Южные ворота». В следующем году начнём расширять до четырёх полос дорогу Р-240 в обход Стерлитамака.
— Для глав муниципалитетов эта программа, на мой взгляд, — одна из очень эффективных и важных, чтобы отвечать на запросы жителей, — объяснил Радий Фаритович. — В следующем году нам необходимо отремонтировать ещё 180 километров. И эти деньги — непосредственно для решения наиболее злободневных транспортных проблем наших жителей.
Кроме того, глава РБ предложил привлечь федеральное финансирование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на закупку новых автобусов, троллейбусов и трамваев.
— Важно, что в следующем году мы начнём своими силами ремонт трамвайных путей в южной части Уфы, — пояснил он.
Кроме того, к концу года в Уфе полностью запустят движение по Шакшинскому мосту, через полгода завершат капитальный ремонт исторического арочного моста через Белую. Также в столице Башкирии планируют построить еще две новые переправы — в Кузнецовском Затоне и в створе Интернациональной улицы.
— Руководство страны поддерживает нас в этом вопросе, — сообщил Радий Хабиров.
В Уфе поставят памятник руководителю БАССР Мидхату Шакирову.
Радий Хабиров рассказал и о том, какие преобразованию ждут Уфу, и назвал город «лицом и душой всей республики».
— Благодаря поддержке федерального правительства решаем вопросы по жилой застройке уфимского Забелья, — сказал он. — За два года предстоит обеспечить коммунальной инфраструктурой 9,2 млн квадратных метров жилого фонда, в котором смогут проживать до 100 тысяч семей.
По его словам, в следующем году в столице Башкирии приступят к реконструкции парка имени Ленина.
— Проведем встречи и обсуждение с жителями, — подчеркнул Радий Фаритович. — Постараемся сохранить его первозданный вид, но при этом вдохнуть в парк новое содержание. Поставим в центре Уфы памятник одному из самых успешных руководителей БАССР — Мидхату Шакирову.
Глава РБ затронул и реконструкцию памятника Салавату Юлаеву, отметив, что в этом вопросе «нельзя проявлять слабость и безответственность». Он отметил, что проблемы, установленные экспертизой, «серьезные и угрожают целостности скульптуры».
— Поэтому надо незамедлительно приступать к работам, — констатировал Радий Фаритович. — Считаю, что любые спекуляции по этому поводу глупы и недопустимы.
Также глава региона рассказал о продолжении реконструкции полупешеходной улицы Октябрьской Революции и начале работ на Театральной улице.
— Это будет наш студенческий, пешеходный Арбат, с которого плавно можно переходить к остальным туристическим направлениям, — сказал г-н Хабиров. — Также жители республики давно просят, чтобы у нас в Уфе был свой зоопарк. Мы создадим его в парке Лесоводов на месте существующих вольеров. Там будет эстетично, красиво, а главное — животные будут содержаться в достойных условиях.
«Выпускниками математического лицея-интерната будет гордится вся страна».
В геопарке «Янган-Тау» в следующем году начнут строить геологический музей и обустраивать смотровые террасы на разрезе «Мечетлино», а в геопарке «Торатау» возведут визит-центр на локации «Таш-Асты».
А в межвузовском кампусе начнут работу центр биоинформатики и крупнейшая в стране «Школа 21» для подготовки IT-специалистов.
— Ведём строительство комплекса административных и жилых зданий более чем на четыре тысячи мест, — напомнил Радий Фаритович. — Мы приступили к строительству основной части нашего кампуса — семи башен общей площадью более 120 тысяч квадратных метров.
Также в следующем году продолжат и строительство мечети «Ар-Рахим».
— Это процесс небыстрый, объёмы там очень серьёзные, — предупредил Радий Фаритович. — Но мы это движение начали и доведём дело до конца.
Уже сегодня в Уфе приступили к продолжению строительства собора Воскресения Христова, а в 2026 году начнут ремонтировать цирк. В планах — строительство центра прогресса бокса с академией тенниса и спортивного комплекса с легкоатлетическим манежем с возможностью размещения на его базе училища олимпийского резерва.
— Сегодня республика остро нуждается в современном Доме музыки, который позволит воплощать масштабные творческие идеи, — напомнил Радий Фаритович. — Мы запланировали начать эту работу. Правительству республики необходимо разработать дорожную карту по реализации этого проекта. Также поручаю продолжить работу по созданию в историческом центре Уфы музейного квартала, открыть в следующем году Музей возвращенных имен.
А еще в столице Башкирии появится математический лицей-интернат.
— С этим вопросом я обратился к президенту страны, и он нас поддержал, — сообщил Радий Фаритович. — Мы создадим современный центр для одарённых детей со всей республики. Это будет уникальная школа, выпускниками которой будет гордиться наша страна.