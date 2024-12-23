В Уфе построят два новых моста, Дом музыки и зоопарк

— К 2030 году мы должны довести этот показатель до четырех млн квадратных метров, — призвал он. — Мы не должны останавливать строительство жилья. Трудные времена рано или поздно проходят. Так было уже не раз. Потребность в новых благоустроенных квартирах будет всегда. Спрос начнёт расти, и к этому нужно быть готовыми.